Stahlhändler Großaktionär Friedhelm Loh will bei Klöckner & Co deutlich aufstocken

Der Unternehmer will seine Anteile auf mehr als 30 Prozent ausbauen. Der Stahlhändler bestätigt das Übernahmeangebot. Die Klöckner-Aktie springt daraufhin sogar über den Angebotspreis hinaus.

Der Hauptaktionär will seine Anteile an Klöckner & Co ausbauen. (Foto: Friedhelm-Loh-Gruppe) Friedhelm Loh

Düsseldorf Der hessische Familienunternehmer Friedhelm Loh will seine Anteile am größten unabhängigen Stahlhändler Europas, Klöckner & Co (KlöCo), auf mehr als 30 Prozent erhöhen. Dazu veröffentlichte seine Holding Swoctem am Montag ein freiwilliges Übernahmeangebot an die übrigen Aktionären. Loh will allerdings nicht die Mehrheit übernehmen. Die Börsennotierung soll bestehen bleiben.

„Wir begrüßen grundsätzlich, dass Friedhelm Loh uns und den Vorstand als langfristiger Aktionär unterstützt,“ erklärt ein Sprecher von KlöCo auf Anfrage. Der Unternehmer habe bereits zuvor mehr als 25 Prozent der Aktien gehalten. Als langjähriges Aufsichtsratsmitglied unterstreiche Loh durch das Angebot die Strategie des Konzerns.

Zum gebotenen Preis von 9,75 Euro pro Aktie wollte sich der Stahlhändler nicht äußern. „Wir sichten die Angebotsunterlagen und werden zu einem späteren Zeitpunkt hierzu Stellung beziehen“, hieß es.