Disney+ Disneys Streaming-Angebot soll deutlich teurer werden

Disney will beim Streaming sparen und erhöht zudem erneut die Preise. Für das zum Verkauf stehende klassische Fernsehgeschäft gibt es erste Interessenten.

Das Streaminggeschäft von Disney schreibt weiter rote Zahlen. Foto: Suzanne Tenner/©2022 Lucasfilm/Disney+/dpa (Foto: dpa) Szene aus der Star-Wars-Serie „Ahsoka“

Düsseldorf Disney steht vor drastischen Veränderungen. Der US-Unterhaltungsriese, der dieses Jahr seinen 100. Geburtstag feiert, könnte sich von seinem klassischen TV-Geschäft trennen.

Der US-Medienmogul Byron Allen hatte am Freitag ein milliardenschweres Kaufangebot für die Disney-Sender abgegeben. Laut eines Sprechers biete Allen zehn Milliarden Dollar für das TV-Geschäft. Dem Unternehmer gehören in Amerika bereits eine Reihe von TV-Sendern. Darüber hinaus verhandle Disney mit Lokalsender-Betreiber Nexstar, dem heute die meisten TV-Stationen in den USA gehören, berichten mehrere US-Medien.

Zu Disney gehören der nationale Sender ABC, die Kabelkanäle FX und National Geographic sowie verschiedene Lokalprogramme. ABC hat Partnerschaftsvereinbarungen mit rund 240 lokalen TV-Sendern, die fast alle US-Fernsehhaushalte erreichen.

Disney prüfe „eine Vielzahl von strategischen Optionen für unseren linearen Geschäftsbereich“, teilte der Konzern mit. Zum jetzigen Zeitpunkt sei aber noch keine Entscheidung getroffen.