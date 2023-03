Fernsehkonzern Nach Job-Kahlschlag bei Gruner + Jahr: RTL-Gewinn bricht um 15 Prozent ein

RTL-Zentrale in Köln

Düsseldorf Nach dem Job-Kahlschlag beim Verlagshaus Gruner + Jahr (G+J) sorgt nun ein Gewinnrückgang bei der wichtigsten Bertelsmann-Tochter für Unruhe. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Werte (Ebita) erzielte RTL Deutschland nur noch einen Überschuss von 459 Millionen Euro – ein Rückgang von 15,2 Prozent. Das frühere Verlagsgeschäft von G+J ist darin mit einer Million Euro bilanziert, wie interne Dokumente zeigen, die dem Handelsblatt vorliegen.

Anfang Februar hatte der Konzern verkündet, 700 der 1900 Stellen bei dem Hamburger Traditionsverlag zu streichen. 45 von 58 Marken und Magazinen sollen verkauft oder eingestellt werden. Nur Kernmarken wie „Stern“, „Geo“ oder „Capital“ sollen bestehen bleiben.

G+J gehört nach der Fusion seit Anfang 2020 zu RTL Deutschland, das mit gut 38 Prozent der wichtigste Umsatzbringer der Luxemburger RTL Group ist. An der Gruppe wiederum hält der Medienkonzern Bertelsmann über 75 Prozent der Anteile.

Auch die RTL Group, zu der etwa die französische TV-Gruppe M6 oder RTL Nederland gehören, erzielte mit 1,08 Milliarden Euro einen um sechs Prozent geringeren Gewinn. RTL-Chef Thomas Rabe hatte schon im Sommer davor gewarnt, dass der Überschuss niedriger ausfallen wird. „Der Umsatz erreichte 7,2 Milliarden Euro und damit den höchsten Wert in der Geschichte des Unternehmens“, sagte Rabe.

Die im MDax notierte Privatsendergruppe leidet insbesondere unter einem schwachen Anzeigengeschäft. RTL erzielt gut 43 Prozent seiner Umsätze durch TV- und Radio-Werbung. Allerdings sparen viele Unternehmen angesichts der unsicheren und krisenhaften Lage oft zuerst an ihren Werbeausgaben.

Jahr der gescheiterten Fusionen

RTL blickt auf ein Jahr mit vielen gescheiterten Fusionsvorhaben zurück. Rabe verfolgt die Strategie, durch Kooperationen und Zusammenschlüsse starke Unternehmen zu formen, um Streamingriesen wie Netflix, Disney oder Amazon lokal etwas entgegensetzen zu können.

Doch das Vorhaben, die Bertelsmann-Beteiligung M6 mit dem TV-Sender TF1 zusammenzuführen, scheiterte im September an den Wettbewerbsbehörden. Die fusionierten Unternehmen hätten mehr als 70 Prozent des Werbefernsehens kontrolliert. Auch Plan B, M6 anderweitig zu verkaufen, ging nicht auf.

>> Lesen Sie dazu: Vierte Schlappe in Folge: Bertelsmann scheitert mit Fusionen im Wert von fünf Milliarden Euro

In den Niederlanden gab es bei dem Plan, RTL Nederland mit dem Medienunternehmen Talpa zu fusionieren, ebenfalls einen Rückschlag – auch hier hatten die Kartellwächter Bedenken angemeldet. Rabes drittes Vorhaben, mit dem Zusammenschluss von RTL und G+J hierzulande einen starken Medienanbieter zu schaffen, wurde nach der Teilzerschlagung des Hamburger Verlags ebenfalls nicht so umgesetzt wie gedacht.

Rabe kämpft mit Schwierigkeiten bei der Umsetzung von RTL+ (früher TV Now). Ursprünglich wollte der Konzern eine Super-App schaffen, in der Filme und Serien von RTL, Hörbücher und Musik, aber auch Artikel von „Stern“ oder „Geo“ zu lesen sind. Das Vorhaben scheint so gut wie gescheitert.

Insgesamt verzeichnete RTL+ hierzulande in den vergangenen zwölf Monaten ein deutliches Nutzerwachstum von 48,1 Prozent auf über vier Millionen zahlende Abonnenten. Allerdings ist man mit einem Marktanteil von rund zwei Prozent noch weit entfernt von Konkurrenten wie Netflix, die laut Schätzungen auf einen Anteil von rund 30 Prozent kommen.

Geld verdient RTL mit seinem Streamingdienst trotz steigender Umsätze bislang nicht. Der Dienst soll erst 2026 profitabel sein. Im vergangenen Jahr betrugen die Anlaufverluste 233 Millionen Euro. Die RTL-Gruppe ist mit einem Anteil von 40 Prozent der wichtigste Gewinnbringer von Bertelsmann. Die Gütersloher Konzernmutter legt in zwei Wochen ihre Jahresbilanz vor.

Mehr: Zerschlagung von Gruner + Jahr: Warum fehlen 134 Millionen Euro Gewinn nach nur einem Jahr?