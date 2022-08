Öffentlich-rechtlicher Rundfunk Die Rückkehr der Berliner Filzaffäre: Welche Rolle spielt Unternehmer Wolf-Dieter Wolf im RBB-Skandal?

Enthüllungen, Rücktritte, nervöse Wut: Der öffentlich-rechtliche Sender RBB ist im Ausnahmezustand. Nun ist auch Berlins einst wichtigster Netzwerker gestürzt.

Die Affäre um die inzwischen zurückgetretene Senderchefin erfasst weitere Weggefährten wie RBB-‧Verwaltungsratschef Wolf. (Foto: rbb) Patricia Schlesinger und Wolf-Dieter Wolf

München Im alten Westberlin, vor der Wende, hatten „Filz-Affären“ Tradition. Regelmäßig traten Spitzenpolitiker, egal ob von SPD und CDU, wegen irgendwelcher Bau-Affären zurück. Der 1944 in Westpreußen geborene Immobilienunternehmer Wolf-Dieter Wolf kam 1979 aus Norddeutschland an die Spree – und stieg in aller Stille zum politisch wichtigsten Netzwerker der Stadt auf.

Doch der Skandal um Selbstbedienung und brisante Geschäfte im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) macht neuen Filz sichtbar. Wieder geht es um Bauprojekte. Am Ende blieb Schattenmann Wolf nur ein multipler Rücktritt – und viele fragen sich: Was kommt da noch?

Die Aufregung bei der Messegesellschaft Berlin und beim RBB ist in diesen Tagen gleichermaßen groß. Am Dienstagabend hatte Wolf, nach tagelangen Enthüllungen und Debatten, selbst als Vorsitzender des Verwaltungsrats beider Häuser die Reißleine gezogen. Er gab auch als Aufsichtsratschef der kommerziellen Tochter RBB Media auf, die Werbung akquiriert oder Lizenzen erteilt.

