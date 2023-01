Prognosen Mehr Gewinnwarnungen – die Unsicherheit bei Unternehmen wächst

Nur noch jeder vierte deutsche börsennotierte Konzern ließ seine Jahresprognose unverändert. Wie Anleger darauf reagieren.

Der Sportartikelhersteller senkte im vergangenen Jahr gleich drei Mal die Prognose. (Foto: dpa) Adidas

Düsseldorf Nach rekordhohen 129 Milliarden Euro Nettogewinn im Geschäftsjahr 2021 dürften die 40 Dax-Konzerne 2022 in etwa ebenso viel verdient haben. Trotz steigender Preise, Krieg in Osteuropa und gestörter Lieferketten. Genauen Aufschluss geben in den kommenden Wochen die Jahresbilanzen.

Allerdings ist schon vor deren Veröffentlichung klar, dass die drohende Rezession, die hohen Gaspreise und eine nachlassende Kaufkraft mehr Unternehmen vorsichtiger in die Zukunft blicken lässt: Nach einer Umfrage des Warenkreditversicherers Atradius rechnen 59 Prozent der Unternehmen in der deutschen Chemiebranche mit einem konjunkturellen Abschwung in diesem Jahr. Im Baubereich sind es 57 und im Metallsektor 55 Prozent.

„Immer mehr Unternehmen haben zu kämpfen und schauen pessimistisch in die Zukunft“, sagt Milan Knarse, Partner der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY, „und es ist schwer zu prognostizieren, wie sich die geopolitische und wirtschaftliche Lage in den kommenden Monaten entwickeln wird“.

Doppelt so viele Prognose-Anhebungen wie Senkungen 2022