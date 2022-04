Optikunternehmen Sensorspezialist Sick bleibt dabei: „Wir produzieren nicht für militärische Zwecke“

Der familienfremde Firmenchef Mats Gökstorp soll den Sensorspezialisten auf Erfolgskurs halten. 2021 sammelte Sick Aufträge für 2,3 Milliarden Euro ein.

Der Schwede führt den Sensorenspezialisten Sick seit gut einem halben Jahr. (Foto: SICK AG/Dschafar El Kassem) Mats Gökstorp

Stuttgart Mats Gökstorp führt den Sensorspezialisten Sick seit gut einem halben Jahr. Am Grundsatz des süddeutschen Familienunternehmens hält der gebürtige Stockholmer unumstößlich fest: „Wir produzieren keine Produkte für militärische Zwecke.“ Daran ändert auch der aktuelle Krieg in der Ukraine nichts.

Erwin Sick (1909–1988) gründete das Optikunternehmen aus Waldkirch bei Freiburg im Jahr 1946. Er hatte den Zweiten Weltkrieg erlebt und legte früh fest, dass sein Optikunternehmen nie für das Militär arbeiten werde. Der pazifistischen Ausrichtung des Gründers folgend hat das Unternehmen das Russland-Geschäft gekappt, „bis auf einen ganz kleinen Teil der Kundschaft in der Lebensmittelindustrie“, sagt Gökstorp.

Die Südbadener betraf der Konflikt bisher nicht direkt, sie produzieren weder in der Ukraine noch in Russland. In Ungarn dagegen unterhält Sick eine größere Fertigung, der 57-jährige Gökstorp hofft daher, dass das Gasembargo gegen Polen und Bulgarien nicht auch auf Ungarn ausgeweitet wird.