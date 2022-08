Asiatika Ende einer Händlerdynastie: Die Privatsammlung Rousset wird versteigert

Das Auktionshaus Bonhams Cornette de Saint Cyr versteigert die private Asiatika-Kollektion von Robert Rousset. Der angesehene Geschäftsmann hatte Galerien in Paris und New York.

Für den ausdrucksstarken Kopf aus der Nördlichen Qi-Dynastie (550–577) werden 200.000 bis 300.000 Euro erwartet. (Foto: Bonhams Cornette de Saint Cyr) Großer Steinkopf eines Buddha Bodhisattva

Paris Die Händlerdynastie Rousset betrieb fast neunzig Jahre lang die Pariser Galerie „Compagnie de la Chine et des Indes“. Am 25./26. Oktober versteigert Bonhams Cornette de Saint Cyr in Paris die Privatsammlung Rousset mit Asiatika. Bonhams hatte, wie berichtet, kürzlich den Pariser Versteigerer Cornette de Saint Cyr übernommen und baut dessen Asiatika-Abteilung weiter aus.

Die „Collection Robert und Jean-Pierre Rousset“ umfasst rund 300 Lose mit chinesischen Werken, sehr guten Khmer-Statuen, asiatischen Möbeln und sogar einigen afrikanischen Masken. Die Taxen liegen zwischen 8000 und 1,5 Millionen Euro.

Der selbst von seinen Konkurrenten sehr geschätzte Gründer der Händlerfamilie, Robert Rousset (1901–1982), erwarb die ursprünglich auf dekorative Objekte spezialisierte Galerie „Compagnie de la Chine et des Indes“ im Jahr 1935. Von seinen Reisen nach China, Tibet, Nepal, Kambodscha, Indien, Thailand und Birma brachte der Marine-Techniker immer mehr antike Stücke mit.