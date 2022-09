Auktionen Van Gogh, Seurat, Klimt: Was die Paul G. Allen Collection zu bieten hat

Nach und nach gibt Christie's Einzelheiten über die milliardenschwere Kunstsammlung des Microsoft-Mitgründers bekannt.

Das pointillistische Ölgemälde „Les Poseuses, Ensemble (Petite version)“ wurde von Christie's mit 100 Millionen Dollar bewertet (Ausschnitt). (Foto: Christie's Images Ltd. 2022) Georges Seurat

New York Christie’s wird die über 150 Meisterwerke aus dem Nachlass des Microsoft-Mitgründers Paul G. Allen in nur zwei Live-Auktionen in New York anbieten. Erste Lose werden am 9. November ab 19 Uhr unter den Hammer kommen, gefolgt von einer Tagesauktion am 10. November.

Die bisher vollständig vom Versteigerer garantierte Sammlung soll eine Milliarde Dollar einspielen. Allen, der im Oktober 2018 im Alter von 65 Jahren verstarb, hatte verfügt, den gesamten Erlös an wohltätige Zwecken zu stiften.

Bisher hatte Christie’s nur zwei Highlights der spektakulären Sammlung bekannt gegeben: Paul Cézannes Landschaftsgemälde „La Montagne Sainte- Victoire“ (1888-1890), ein frühes Beispiel aus der für die Entwicklung des Kubismus wegweisenden Serie, das allein über 120 Millionen Dollar einspielen soll, und Jasper Johns“ Gemälde „Small False Start“. Für das 1960 entstandene Bild werden auch mindestens 50 Millionen Dollar erwartet.