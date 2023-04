Ausstellung in der Bundesbank Franz Swetec – Mehr Sammler als Galerist

Düsseldorf Der Schauplatz ist eine Sensation: Im achten Stock der Düsseldorfer Hauptverwaltung der Bundesbank befindet sich ein großer Besprechungsraum, dessen Längsseiten komplett verglast sind. Die Ausblicke auf die Landeshauptstadt sind atemberaubend, machen es der dort einmal im Jahr gezeigten Kunst allerdings gar nicht leicht, dagegen zu bestehen.

Seit 2009 finden die Ausstellungen statt, meist als konzentrierte Solo-Ausstellungen konzipiert, aber bereits wiederholt auch als Präsentationen außergewöhnlicher Sammlungen. In diesem Jahr ist der Galerist und Sammler Franz Swetec an der Reihe: „Kunst ist Seele – Seele ist Kunst“ ist der überraschend vielfältige Einblick übertitelt.

Der 1935 im heutigen Kroatien geborene Swetec ist in mehrfacher Hinsicht ein Sonderfall. Zum einen ist er der älteste noch aktive Galerist Düsseldorfs; seine Galerie – mit einer Dependance in Griesheim bei Darmstadt – feiert gerade ihr 55-jähriges Bestehen.

Zum anderen darf man Swetec wohl als Autodidakten bezeichnen, denn er absolvierte eine Schreinerlehre und geriet ganz zufällig, aber eben schicksalhaft über eine erste Anstellung bei der Firma Wella in Darmstadt an die Kunst. Karl Ströher, einem der Wella-Inhaber, fiel das besondere Geschick Swetecs auf, so dass er ihn zum persönlichen Mitarbeiter in seinem Privathaus und damit seiner hoch ambitionierten Sammlung machte.

Swetec leckte Blut und wurde alsbald mit Konzeption und Durchführung der wechselnden Ausstellungen im Haus des Groß-Sammlers betraut. Über Ströher lernte Swetec 1967 Joseph Beuys kennen. 1968 gründete er, zunächst noch mit Ursula Wentdorf seine Galerie, die er seit 1975 alleine führt. Seit den 1970er-Jahren konzentrierte sich der Galerist vor allem auf die ZERO-Gruppe und deren Umfeld.

„Ich bin eigentlich mehr Sammler als Galerist“, gibt Swetec zu. Und dass es ihm eigentlich immer peinlich gewesen sei, Rechnungen zu schreiben. Daher brachte er es häufig nicht übers Herz, ihm anvertraute Kunst zu verkaufen. So wuchs die Sammlung mit Werken „seiner“ Künstlerinnen und Künstler, mit denen ihn lebenslange Freundschaften verbanden und noch verbinden: Heinz Mack und Otto Piene, Jürgen Brodwolf, Victor Bonato, Hede Bühl und Sigrid Kopfermann.

Darüber hinaus präsentiert die Ausstellung Werke einer Zeitspanne von 1848 bis 2018, von einer feinen Zeichnung Jean-François Millets über Werke von Joseph Beuys, Hermann Bartels, Piero Manzoni, Bernard Aubertin und Jiří Kolář. Letzterer hatte es ihm besonders angetan. Er entdeckte den tschechischen Dichter, Künstler und Aktivisten auf der documenta 4 und besuchte ihn, um Werke von Kolář in seine Galerie zu holen. „Das war gefährlich; Kolář war Charta 21-Künstler, ich musste die Kunst auf der Zug-Toilette verstecken.“

In der Ausstellung überzeugen besonders die fragilen Beuys-Zeichnungen und seine rätselhafte Ölfarbe/Bleistift-Arbeit „LABOR I“ von 1959. Sie gehört zu Swetecs Lieblingsstücken, aber auch ungewöhnliche Werke der ZERO-Künstler. Dazu zählen etwa Otto Pienes frühe Papierarbeiten von 1959 mit Bleistift und Graphit. Sie sind fein und akribisch gestrichelt in strengem Grau-Weiß, das noch nichts ahnen lässt von den späteren Farb-Explosionen seiner Feuer-Gouachen. Oder Heinz Macks erstaunliches Ölbild von 1953, ein abstraktes Bild in pastos aufgetragenen, vorwiegend erdig-dunklen Farbtönen.

Deutsche Bundesbank Düsseldorf, bis 23. Mai, offener Nachmittag Mo. 24.4. 15 bis 18 Uhr, Mo., 15.5., 15 bis 18 Uhr. Führungen mit Anmeldung: 0211/874-2227

