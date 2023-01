Ausstellung Wie der Handel mit Textilien die Welt schrumpfen lässt

Das Geschäft mit Textilien ist schon immer innovations- und wachstumsgetrieben gewesen. Jetzt wird seine Geschichte in der Hansestadt Lübeck beleuchtet.

Der Handel mit Stoff war schon im Mittelalter ein Wachstums- und Innvoationstreiber. (Foto: Olaf Malzahn) Blick in die Ausstellung „Guter Stoff. Textile Welten von der Hanse bis heute“

Lübeck Kleider machen Leute. Diese Erkenntnis ist kein bisschen neu, sie gilt seit der Antike. Schon der römische Rhetorik-Lehrer Quintilian bereitete seine Schüler so auf ein Leben mit Erfolgsgarantie vor. Hast du was, dann bist du was, lautet die dahinterstehende Grund-Mechanik. Kleidung wird zum sichtbaren Zeichen einer gesellschaftlichen oder auch sozialen Zugehörigkeit. Und wer mehr darstellen will, als ihm tatsächlich zusteht, auch dem hilft Kleidung.

Zum massiven gesellschaftlichen Problem wurde diese Haltung des Vor-Täuschens einer falschen Standeszugehörigkeit erstmals im Mittelalter, als Kleiderstoffe günstiger und damit für viel mehr Menschen erschwinglich wurden. Es ist die Geburtsstunde der Mode. Der ab dem 12. Jahrhundert eingesetzte horizontale Trittwebstuhl machte es möglich. Damit waren die Anfänge einer bis heute anhaltenden ‚Dress for Success‘-Bewegung geboren.