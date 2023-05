 Classic Week bei Van Ham: Run auf Rolex-Uhren

Die Auktionen der Classic Week bei Van Ham zogen gut betuchte Kenner und preisbewusste Sammler gleichermaßen an. Ob Uhren oder Malerei, die Preise bleiben überschaubar.

Sie kam aus einer bedeutenden Uhrensammlung und war sehr gefragt. Am Ende kostete sie 21.120 Euro. (Foto: Van Ham Kunstauktionen) „Daytona“ von Rolex

Köln Männer schmücken sich selten. Allenfalls eine Armbanduhr einer namhaften Manufaktur darf es sein. In der zurückliegenden „Classic Week“ von Van Ham gab es, sobald die Marke Rolex aufgerufen wurde, heftigen Wettstreit. Fast alle Lose der bekannten Schweizer Firma wurden zugeschlagen. „Mit starken Verkaufsquoten von über 132 Prozent nach Wert zeigt sich der Uhrenmarkt wieder im Aufwärtstrend,“ sagt Van Ham-Chef Markus Eisenbeis.

Gezielte Nachfrage hob die „Daytona“ von Rolex aus einer bedeutenden deutschen Uhrensammlung von 12.000 bis 16.000 Euro Schätzpreis auf 21.120 Euro. Noch teurer wurde die etwas tiefer taxierte eigenwillige „Midas“-Uhr, deren Krone links im fünfeckigen Gehäuse sitzt. Auch der leidenschaftliche Uhrensammler Elvis Presley besaß ein Midas-Modell. Benannt ist sie nach dem antiken König, der alles in Gold verwandelte, was er anfasste. „King Midas“ ließ sich in Köln schließlich für 29.040 Euro verkaufen.

Lesen Sie hier --> Auktionsvorbericht Expressionisten: Museale Meisterwerke unter dem Hammer