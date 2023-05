Auktionsvorbericht Expressionisten: Museale Meisterwerke unter dem Hammer

Millionenschwere Gemälde der „Brücke“ und des „Blauen Reiter“ faszinieren Sammler. Die Auswahl in den deutschen Auktionen ist so groß wie selten zuvor.

Für das früheste Selbstbildnis auf Leinwand, gemalt 1909, erwartet Lempertz 2 Millionen Euro. (Foto: Lempertz; VG Bild-Kunst, Bonn 2023) Max Pechstein „Selbstbildnis, liegend“

Düsseldorf Sie besaßen „wallpower“, als es den heute in den USA so beliebten Begriff noch gar nicht gab. Die Maler des Expressionismus erkannten die Wucht komplementärer Farben, die Kraft radikal vereinfachter Formen. Im Frühjahr 2023 haben vermögende Sammler viel Auswahl. Schon lange kamen in Deutschland nicht mehr so viele museale Gemälde der Expressionisten auf den Markt.

Eben diese wallpower findet sich in dem frühesten Selbstbildnis auf Leinwand von Max Pechstein von 1909. Es strotzt vor Selbstbewusstsein, bricht mit der Konvention. Liegend, nicht stehend, porträtiert sich der 28-Jährige, in einer Pose, die Michelangelo einst Zeus oder Flussgöttern vorbehielt. Und zusätzlich taucht Pechstein die Liegefigur in knallhart nebeneinandergestellte Primärfarben.

Für dieses gemalte Manifest eines Aufmüpfigen erwartet das Auktionshaus Lempertz 2 Millionen Euro. Das „Selbstbildnis, liegend“ ist marktfrisch. Es stammt aus einer bedeutenden rheinischen Sammlung, aus der auch noch Arbeiten von Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner und Heinrich Hoerle eingeliefert wurden.