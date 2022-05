Internetdienstleister Kunstportal Artnet AG: Wachstum, Verluste und die Familie im Führungsteam

Beim Berliner Internetdienstleister artnet AG sind die Kosten schneller gestiegen als der Umsatz. Im Führungsteam dominieren die Kinder des Gründers.

Der Sohn von Artnet-Gründer Hans Neuendorf ist Chief Strategy Officer. (Foto: artnet AG) Albert Neuendorf

Düsseldorf Zweistelliges Wachstum und anhaltende Verluste kennzeichnen den Geschäftsbericht für 2021 und den aktuellen Quartalsbericht der Berliner Artnet AG. Bei Umsatzerlösen von 24,7 Millionen Dollar machte das Unternehmen einen Verlust vor Steuern von 890.000 Dollar.

2020 gab es noch einen satten Gewinn von 2,05 Millionen Dollar. Da sich das Headquarter des Kunstportals in New York befindet, wo 115 der 127 Mitarbeiter beschäftigt sind, berichtet das Unternehmen bevorzugt in Dollar. Im ersten Quartal 2022 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar um 19 Prozent auf 6,2 Millionen Dollar. Allerdings bewegt sich der Verlust mit knapp 790.000 Dollar sogar noch leicht über dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Die Gründe hierfür sind vielfältig. In einem sich ständig verändernden Marktumfeld muss laufend investiert werden, um im Wettbewerb einigermaßen mithalten zu können. Dabei ist es Vor- wie Nachteil zugleich, dass Artnet breiter aufgestellt ist als andere Anbieter.