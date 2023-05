Rezension „Handbuch Werkverzeichnis“: Die Zeit der Zuschreibungspäpste ist vorbei

Das Werkverzeichnis ermöglicht die Zuordnung eines Werks zum Oeuvre des Künstlers. Jetzt gibt es ein Handbuch über Bedeutung und Veränderung der wissenschaftlichen Gattung.

Das von der Universität von Maryland betreute Werkverzeichnis basiert auf kollaborativer Forschung. (Foto: Screenshot; University of Maryland) Online-Werkkatalog zu Jan Brueghel

München Gerhard Richter hat es selbst in die Hand genommen. Mit der Schreibmaschine tippte er 1969 Titel, Jahr und Größe von 243 seiner Werke auf ein Stück Papier. Mit 88 Jahren hat er 2019 die Nummer 957 vergeben und sein malerisches Werk für beendet erklärt.

Dietmar Elger, später Herausgeber und Verfasser des kommentierten Werkverzeichnisses wurde, sieht die vom Maler festgelegte Systematik im gerade erschienenen „Handbuch Werkverzeichnis, Oeuvrekatalog, Catalogue Raisonné“ durchaus kritisch. Herausragende Werke sind mit Unternummern versehen, einzelne Bilder von Werkgruppen sind hingegen in Hauptnummern aufgeteilt.

Richter zeigt es, ein Oeuvrekatalog ist ein grundlegendes, aber kein neutrales Kompendium. Es geht häufig um Deutungshoheit. Da wird Wertigkeit verhandelt, werden Eingrenzungen und Bedeutung fixiert, auch wenn in der Regel Wissenschaftler die Feder führen. Das ist eine der Kernaussagen dieses vielschichtigen Bandes, der sich sowohl an Kunsthistoriker als auch an Händler und Sammler wendet.