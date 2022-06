Skandal in Kassel Umgang mit Antisemitismus auf der Documenta: Ansehen restlos ramponiert

Die zögerliche Entfernung eines offen antisemitischen Banners in Kassel beschädigt die Weltkunstausstellung.

Das umstrittene Großbanner des indonesischen Künstlerkollektivs wird entfernt. (Foto: Uwe Zucchi/dpa) Taring Padi „People‘s Justice“

Düsseldorf Die interne Kontrolle hat in Kassel versagt. Obwohl sie immer wieder verlangt wurde. Obwohl seit Anfang des Jahres der Antisemitismus-Verdacht gegen die Documenta fifteen (d 15) im Raum steht. Der Skandal, der Kassel und die Documenta diese Woche erschüttert, hat vier Aspekte.

Erstens benutzt das Banner „People‘s Justice“ des indonesischen Kollektivs Taring Padi menschenverachtende Stereotype: einen Schläfenlockenträger mit haifischartigen Reißzähnen, gelbem Jackenrevers, SS-Runen am Hut. Das Wimmelbild wurde, wie berichtet, am Dienstag erst verhüllt, dann abgebaut.

Zweitens räumt niemand aus dem hiesigen Kuratorenteam den Antisemitismus-Verdacht durch Recherche nach dem bereits 2002 gemalten Plakat aus. Beschwichtigungen und Versicherungen genügen offenbar.

Drittens ist die Klassenkampfszene nicht zur Vorbesichtigung auf dem zentralen Friedrichsplatz installiert worden, sondern erst zur Eröffnung am Samstag, als alle Journalisten und Fachbesucher bereits abgereist waren.