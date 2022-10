Das brandneue Luxus-Refugium der berühmten Hotelgruppe Aman in New York ist das aktuelle Nonplusultra-Hotel auf der Welt und eine Ruheoase inmitten der Stadt, die niemals schläft.

Das ganze Jahr über kann man hier dank eines versenkbaren Glasdaches essen. (Foto: Amanresorts) Gartenterrasse im 14. Stock

Ich war bestimmt schon 15 Mal in New York und bin jedes Mal aufs Neue von der Vielfalt der Stadt begeistert. Diesmal bin ich hier, um den derzeit absoluten Hot-Spot der weltweiten Hotelszene zu besuchen und dort einige Tage zu verbringen: das neueste – 34. – Haus der erfolgsverwöhnten Aman-Gruppe.

Kaum entsteige ich an der Ecke Fifth Avenue/57. Straße meinem gelben Taxi, umwogt mich die so vertraute massive New Yorker Geräuschkulisse, wie eine alles andere absorbierende Bubble. Ich stehe vor dem berühmten neoklassizistischen Crown Building. Hier hatte von 1929 bis 1932 das Museum of Modern Art seinen ersten Sitz. In den vergangenen Jahren wurde das Gebäude aufwendig umgestaltet und beherbergt nun seit Anfang August das Aman New York.

