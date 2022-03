Buchkritik Das Armutszeugnis: Experte zeichnet den Cum-Ex-Skandal nach

Banken und Superreiche ließen sich Steuern erstatten, die sie gar nicht gezahlt hatten. Ein ehemaliger Handelsblatt-Redakteur hat die Spur des Geldes verfolgt.

Ein Rechtsanwalt des Hauptbeschuldigten Hanno Berger hält vor dem Prozessauftakt um „Cum-Ex“-Aktiendeals im Gerichtssaal eine Akte in der Hand. (Foto: dpa) Prozess um „Cum-Ex“-Aktiendeals

Düsseldorf Als das Handelsblatt im Juni 2014 meinen ersten Artikel zum Steuerbetrug Cum-Ex veröffentlichte, arbeiteten Massimo Bognanni und ich im selben Team. Ich hatte Massimo als extrem einsatzfreudigen Kollegen kennengelernt. Als mich die Redaktion bat, sein neues Buch zum Cum-Ex-Skandal zu besprechen, sagte ich gern zu.

Die Lektüre hat sich gelohnt. Kapitel für Kapitel erweckt Bognanni die Charaktere zum Leben, die mir im Laufe der Zeit so vertraut geworden sind. Den Steueranwalt Hanno Berger, den ich vor acht Jahren in seinem Versteck vor der deutschen Justiz in der Schweiz besuchte. Die Staatsanwältin Anne Brorhilker, die von einem baufälligen Gebäude in Köln-Sülz aus die internationale Bankenwelt aufmischt. Den CDU-Politiker Peter Biesenbach, der mir einmal verriet, die Dimension des Cum-Ex-Betrugs sei ihm erst nach seiner Wahl zum Justizminister von Nordrhein-Westfalen bewusst geworden.