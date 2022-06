Rezension Inflation: Was tun, wenn der Geldwert schwindet?

Anlagestrategien in Zeiten steigender Preise: Zwei lesenswerte Ratgeber zeigen auf ganz unterschiedliche Weise, wie Sie Ihr Geld trotzdem sicher anlegen.

In der Krisenzeit Geld anlegen gleicht einem Rodeo-Ritt. Doch es gibt Tipps und Strategien, um sicher durch diese Zeit zu kommen. (Foto: Stephan Schmitz für Handelsblatt) Illustration

Düsseldorf Das Thema Geldanlage ist ein Dauerbrenner. Bücher gibt es zuhauf. Das Handelsblatt sichtet in regelmäßigen Abständen die Neuerscheinungen auf dem Markt – diesmal mit zwei frischen Leseempfehlungen.

Mit einfachen Sätzen, klar strukturiert und ohne Schnörkel nähert sich Uwe Sander dem Dauerbrenner Geldanlage. Sein Titel „Mein Geld, mein Plan, mein Leben“ hält, was er verspricht. In Kapiteln wie „Aktien kaufen mit Plan“, „Fundamentalanalyse und technische Chartanalyse“ oder „Aktien handeln mit gutem Gewissen“ werden Leserinnen und Leser ohne Vorwissen wohltuend prägnant an das spannende Thema der Geldvermehrung herangeführt.

Das Vorwort startet mit einem Loblied auf Sanders 2020 verstorbene Mutter: Beate Sander ist bis heute als Deutschlands Börsen-Oma bekannt. Die Volkshochschullehrerin ließ keine Gelegenheit aus, breite Gesellschaftskreise von der selbstbestimmten Aktienanlage zu überzeugen.

