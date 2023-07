Sie sind noch auf der Suche nach der passenden Sommerlektüre? Das Handelsblatt gibt acht persönliche Empfehlungen für den perfekten Sommer.

Das schöne Wetter genießen und einfach mal Abschalten – mit dem richtigen Buch zwischen den Fingern gelingt das am besten. Sommerzeit

Der Sommer ist da. Zeit fürs Entspannen und Abschalten. Dabei helfen gute Bücher.

Das Handelsblatt empfiehlt acht Romane – lustig, spannend, aktuell. Und hervorragend geeignet für den Strand oder den lauen Abend auf dem Balkon.

Science Fiction: Das System übernimmt

Beam me up, Scotty! Was im Science-Fiction-Klassiker Star Trek normal war, begeisterte uns als Kinder. Und „Der Apparat“ in J.O. Morgans gleichnamigem Werk schafft genau das.

Teleportation ist der Fachbegriff. Sie bringt Menschen blitzschnell von einem Ort zum anderen. Viel Zeit gespart, möchte man jubeln. Doch in der analogen Romanwelt ohne Internet werfen die wie klobige Kühlschränke anmutenden Reisegeräte das bekannte Leben über den Haufen.

Die Dystopie wirft große Fragen auf: Was ist wahr, was unwahr, was echt, was unecht, wer ist mächtig, wer ohnmächtig, frei und unfrei, wer ergibt sich dem System, wer widersteht?

J.O. Morgan: Der Apparat.

Übersetzung: Jan Schönherr.

Rowohlt Verlag

Hamburg 2023

240 Seiten

24 Euro



