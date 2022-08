Wall Street mit Markus Koch Inflation kühlt ab, Rallye an der Wall Street

Börsenexperte Markus Koch über die aktuelle Lage an der Wall Street.

Düsseldorf Die Verbraucherpreise liegen auf breiter Front unter den Zielen der Wall Street, was die Futures und insbesondere den Nasdaq in die Höhe treibt. Fallen die Erzeugerpreise am Donnerstag, und das Verbrauchervertrauen am Freitag ähnlich erfreulich aus, bleibt das Nachrichtenumfeld positiv. Selbst die Aktien von Coinbase können sich nach den lausigen Zahlen und Aussichten von den vorbörslich Verlusten erholen.

