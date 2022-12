Aktien, Fonds & ETFs Anleger halten trotz hoher Schwankungen an Wertpapieren fest

Üblicherweise stoßen Anleger ihre Positionen ab, wenn die Kurse zu stark schwanken. Eine Studie legt nahe, dass viele ihre Depots gerade weiter konsequent besparen.

Trotz großer Kursschwankungen hielten die meisten Sparer an ihren Depots fest. (Foto: Reuters) Börse in Frankfurt

München Es gibt Phänomene an den Aktienmärkten, die sich seit Jahrzehnten beobachten lassen. Gehen die Kurse an der Börse schnell rauf und runter, werden viele Anlegerinnen und Anleger nervös und verkaufen ihre Wertpapiere. So aber nicht in diesem Jahr, obwohl es durch den Ukrainekrieg und die Inflation genügend Gründe gegeben hat, der Börse den Rücken zu kehren. Das geht aus einer Studie hervor, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt.

Raisin, ein Finanzdienstleister, der über das Portal Weltsparen bekannt geworden ist, hat die Depots von mehreren Hunderttausend Kunden untersucht und konnte im laufenden Jahr kaum Verkäufe in den Depots seiner Kunden entdecken.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen