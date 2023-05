Big Tech erlebt wieder einen Aufschwung, aber es gibt auch Risiken, die Anleger kennen sollten. Ein Blick auf die größten vier Titel und dazu passende ETFs.

Die Covidpandemie hat gezeigt, dass gerade die ganz großen Tech-Konzerne sich auch bei Konjunktureinbrüchen relativ gut halten. (Foto: Reuters, Imago, AP, AP) Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon

Frankfurt Tech-Werte gewinnen wieder an Attraktivität. Die US-Notenbank (Fed) macht es möglich: Weil die Märkte keine weiteren Zinserhöhungen erwarten und sogar auf Zinssenkungen noch in diesem Jahr wetten, rückt der gesamte Sektor in den Vordergrund, nachdem der Zinsanstieg zuvor diese hochbewerteten Titel besonders belastet hatte.

Dabei hat die Covidpandemie gezeigt, dass gerade die ganz großen Tech-Konzerne sich auch bei Konjunktureinbrüchen relativ gut halten. Die US-Bank JP Morgan hat Big Tech neulich sogar zusammen mit Gold als möglichen „sicheren Hafen“ ausgemacht – eine Kombination, von der man bisher nur selten gehört oder gelesen hat. Und die DZ Bank gibt die Losung aus: „Tech is back“.

Aber was genau treibt den Sektor, der von den Schwergewichten Apple, Microsoft, Alphabet (Google) und Amazon angeführt wird? Welche Risiken lauern in dem Bereich? Und wie stehen die Chancen der einzelnen Unternehmen?

