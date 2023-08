Schlechte Halbjahreszahlen haben die Aktie des niederländischen Zahlungsabwicklers abstürzen lassen. Das nutzt die prominente Investorin zum Nachkaufen.

Die prominente Tech-Investorin ist schon seit dem Jahr 2019 in Aktien von Adyen investiert.

Frankfurt Von Börsenregeln wie „Greife nie in ein fallendes Messer“ oder „Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen“ scheint die bekannte Tech-Investorin Cathie Wood nicht viel zu halten. Im Gegenteil: Sie hat ihren Aktienanteil des niederländischen Zahlungsabwicklers Adyen aufgestockt, nachdem die Adyen-Aktien binnen weniger Tage um 45 Prozent eingebrochen waren.

Nach Berechnungen der Finanznachrichtenagentur Bloomberg hat Wood über ihre Investmentgesellschaft Ark Invest Anfang der Woche Adyen-Aktien für insgesamt rund neun Millionen Dollar gekauft. So viel Geld an einem Tag hatte Ark Invest in diesem Jahr noch in keine andere Aktie investiert.

Auslöser für den Kurssturz waren überraschend schlechte Halbjahresergebnisse des Zahlungsabwicklers. Der operative Gewinn (Ebitda) sank in den ersten sechs Monaten um zehn Prozent auf 320 Millionen Euro.

