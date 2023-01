Fondsbilanz Turbulente Börsen? Wie Fondsmanager trotzdem Gewinne machen

Auch China sei ein Hoffnungsträger, urteilt Fidelity-Marktexperte Solomakhin. Trotz vieler Probleme des Landes habe man dort in den vergangenen zwei Jahren gekauft.

Frankfurt Im vergangenen Börsenjahr haben viele Anleger schwere Verluste erlitten. Auch Profis konnten sich dem Abwärtstrend, ausgelöst durch den Ukrainekrieg und die damit verbundenen rasant steigenden Energiepreise, hohe Inflation sowie stark steigende Zinsen, nicht entziehen. Das zeigt die Fondsbilanz, die Scope Fund Analysis exklusiv für das Handelsblatt erstellt hat.

Besonders schlecht liefen auf Technologieaktien ausgerichtete Fonds – sie führen die Negativliste mit durchschnittlichen Einbußen von 35,8 Prozent an. Auch Fonds mit Fokus auf Europa und Nordamerika verloren prozentual zweistellig. Anleiheprodukte gaben im Zuge der geldpolitischen Straffung wichtiger Notenbanken ebenfalls massiv nach.

Doch es gab ebenfalls Erfolge zu verzeichnen. Einige wenige Manager erwirtschafteten bei gleichzeitig fallenden Aktienmärkten und Anleihekursen bemerkenswerte Erträge. Zwei dieser Fondsmanager – von Jupiter Asset Management und Fidelity International – stellt das Handelsblatt mit ihren aktuellen Strategien vor.

Um sich für das anstehende Jahr 2023 zu wappnen, kann es nämlich für Anleger durchaus hilfreich sein, auf das vergangene schwierige Jahr 2022 zurückzublicken. Was war strategisch erfolgreich?

Wichtig ist es, sich dabei nicht auf eingeschränkte Ansätze wie regional oder thematisch zugeschnittene Investments zu konzentrieren. Vielmehr geht es darum, breit und international angelegte Konzepte für die beiden wichtigsten liquiden Anlageformen Aktien und Anleihen aufzuspüren.

Fidelity: Der große Aktiengewinner

So sticht auf der Aktienseite der „Fast Global“ von Fidelity International heraus. Manager Dimitry Solomakhin schaffte im vergangenen Jahr 22,4 Prozent Ertrag, während die Konkurrenten mit ihren international anlegenden Produkten im Schnitt 15,8 Prozent verloren.

„Wir machen eine sehr extreme Value-Strategie, wie wir in der Finanzbranche sagen. Wir konzentrieren uns auf Unternehmen, die an der Börse völlig aus der Mode sind“, erklärt Solomakhin. Das sei kein typischer Ansatz, im Gegenteil: „Es ist eine Nische.“

Deshalb habe er auch eine Vergangenheit mit zeitweise nicht besonders guten Anlageergebnissen. „Bis ins Jahr 2020 war es sehr schwer für mich“, räumt er ein. Die Anleger kauften Technologieaktien, deren Kurse stiegen. Er selbst hatte solche Aktien aber kaum.

Das verbesserte sich in Zeiten der Pandemie. Mit den Nachrichten über wirksame Impfstoffe verbesserten sich seine Positionen mit Unternehmen etwa aus den Branchen Einzelhandel, Tourismus und Industrie. „2021 hatten wir ein gutes Jahr, 2022 war außergewöhnlich gut“, zieht er Bilanz.

Favoriten: Europa und China

Derzeit setze er weniger auf den US-Aktienmarkt, sondern konzentriere sich verstärkt auf Europa: „Für uns sind etwa die Unternehmen aus Großbritannien attraktiv“, erläutert er, „die bei vielen Anlegern derzeit nicht sehr gefragt sind.“ Er aber habe strategisch eine „Vorliebe für das Ungeliebte“. Größere Positionen halte er bei den britischen Unternehmen Ocado und Babcock International sowie bei der schwedischen Ericsson.

Auch China beurteilt er als Hoffnungsträger. Trotz vieler Probleme des Landes habe man dort in den vergangenen zwei Jahren gekauft. „Und nun beginnt sich unser Einstieg auszuzahlen“, sagt Solomakhin. Getrieben von der Aufhebung der rigorosen Anti-Covid-Maßnahmen haben chinesische Aktien in den vergangenen drei Monaten die Hälfte an Wert gewonnen.

Der Fidelity-Mann hat im Gegensatz zu vielen seiner Konkurrenten auch die Möglichkeit, mit begrenzten Mitteln auf fallende Kurse zu setzen. Das habe er in den vergangenen Jahren erfolgreich bei Börsenmänteln praktiziert, den sogenannten Spacs, ebenso bei Börsendebütanten.

Solomakhin erkennt eine Überspekulation an vielen Märkten, wie etwa bei den Kryptowährungen. „Die Blase war getrieben von der ultralockeren Geldpolitik und den staatlichen Ausgabenprogrammen – das war für Anleger eine märchenhafte Welt“, erinnert Solomakhin an die vergangenen Börsenboomjahre. Jetzt sei die Welt zurück auf dem Weg in die Normalität: „Der Rücksturz begann 2022 – und das dauert einige Jahre.“

Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund: Der große Anleihengewinner

Das Pendant zum „Fast Global“ von Fidelity International bei den globalen Anleihestrategien ist der „Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund“. Er gehört zur britischen Jupiter Asset Management. 12,3 Prozent Rendite hat Manager Mark Nash dort im vergangenen Jahr erzielt. Damit setzte er sich am deutlichsten von seinen Konkurrenten ab, die im Schnitt neun Prozent Verlust einfuhren.

Nash folgt mit seiner Strategie den Einschätzungen der wichtigen Wirtschaftsfaktoren. So habe er Anfang vergangenen Jahres noch vor der Ukraine-Invasion steigende Zinsen erwartet und daher auf fallende Kurse von Dollar-Anleihen und Titeln aus Schwellenländern gesetzt.

Momentan normalisiere sich die Wirtschaftslage. Die Inflationsraten würden fallen, wenn auch nicht bis auf die Zielmarken der Notenbanken. Die Energiepreise dürften laut Nash daher ebenfalls an Drohpotenzial verlieren. „Die Rezessionsängste werden sich als übertrieben herausstellen“, glaubt der Londoner Stratege.

Er halte im Fonds beispielsweise Bundesanleihen, aber wohl kaum auf Dauer. „Wenn das Wirtschaftswachstum anzieht, werden wir auf fallende Kurse setzen“, sagt Nash. Er besitze außerdem italienische Staatsanleihen mit derzeit vier Prozent Rendite. Bei britischen Staatstiteln sei er auf fallende Kurse eingestellt.

Top-Zinsen in den Schwellenländern

Chancen wittert er auch in den Schwellenländern bei den Emissionen in lokalen Währungen. Indonesische Bonds lieferten bis zu sieben Prozent Rendite, mexikanische mehr als acht, brasilianische bis zu zwölf Prozent. Auch bei den Unternehmensanleihen konzentriere er sich auf diese Länder, ebenso auf US-Unternehmen.

Der Anteil des Fondskapitals, mit dem er momentan auf fallende Kurse setze, sei geringer als zu anderen Zeiten. „Es gibt mit den gestiegenen Zinsen jetzt attraktive Anlagemöglichkeiten“, urteilt er und erläutert: „Der größte Teil unserer Fondsgewinne kommt aus den Kursveränderungen, nicht aus den Zinseinnahmen.“

Es kann auch schiefgehen

Anleger müssen sich bei den beiden Strategien von Fidelity und Jupiter fragen: Inwieweit sind Ansätze sinnvoll, bei denen der Manager auch auf fallende Kurse setzen kann? Im positiven Fall bringt das einen Gewinn bei schlechten Börsen – wie im vergangenen Jahr.

Strategien mit größeren Freiheiten – etwa auf fallende Kurse setzen – können aber auch schiefgehen, sollte der Markt wider Erwarten nach oben laufen. „Dann hat der Manager den Marktgewinn verpasst und zusätzliche Verluste mit seiner Negativwette produziert“, urteilt Scope-Analyst André Härtel.

Er rät deshalb: „Mit solchen Ansätzen sollten sich nur erfahrene Anleger beschäftigen und darin nur in begrenztem Umfang investieren.“

Es gibt Hoffnung für das Jahr 2023

Für das aktuelle Jahr sieht der Marktkenner für die Anleger ein wenig Licht am Horizont. „Es ist praktisch unmöglich, dass die Ergebnisse für 2023 so schlecht ausfallen werden wie die für 2022“, meint er.

Weitere Marktexperten teilen seine Ansicht und geben sich vorsichtig optimistisch, obwohl die ersten Handelstage im Januar mit hohen Gewinnen an den Aktienmärkten wie etwa einem Dax-Plus von zehn Prozent nicht auf Dauer durchhaltbar erscheinen.

So richten sich die Hoffnungen der Fondsmanager meist auf Erholungen oder sogar Trendwenden an einzelnen Märkten. Dazu gehören die von der harten Covidstrategie stark gedrückten chinesischen Aktienmärkte oder die von höheren Zinsen besonders getroffenen Technologieaktien.

Auch bei Anleihen greifen manche Manager dank viel höherer Renditen jetzt wieder zu. „Der Zins ist wieder da.“ Unter dieser Überschrift bündelt Scope-Mann Härtel die Trendwende nach Jahren weltweiter Negativzinsen.

