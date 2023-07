Viele hoffen, dass die US-Notenbank in dieser Woche zum letzten Mal für eine lange Zeit die Zinsen erhöht. Was Fidelity-Experte Carsten Roemheld Anlegern nun rät.

In dieser Woche stehen Zinsenscheidungen der Fed und der EZB an. (Foto: AP) Fed-Chef Jerome Powell

Frankfurt Die Stimmung hat sich aufgehellt. In dieser Woche, so hoffen viele Anleger und Anlegerinnen, wird es die letzten Zinserhöhungen der US-Notenbank (Fed) und der Europäischen Zentralbank (EZB) in diesem Zyklus geben. Das wäre eine gute Nachricht für die Besitzer von Anleihen und Aktien, deren Kurse unter den rasch steigenden Zinsen gelitten haben.

Außerdem glauben viele, dass die Welt an einer großen Rezession vorbeikommt. Zuletzt haben Ökonomen der US-Banken Morgan Stanley und Goldman Sachs sich optimistisch zur US-Konjunktur geäußert. Das wäre die zweite gute Nachricht.

Aber wie genau ist die Situation einzuschätzen? Wie viel Zuversicht ist schon in den Kursen eingepreist? Welche Schlüsse sollten Investoren für ihr Depot ziehen?

Carsten Roemheld, Kapitalmarktstratege bei der Fondsgesellschaft Fidelity International, sieht mehrere Faktoren, die bisher eine Rezession verhindert haben, aber an Bedeutung verlieren. Deshalb rät er zur Vorsicht.

