 Letzte Zinserhöhung erwartet: Wie Anleger ihr Depot vorbereiten können

Viele hoffen, dass die US-Notenbank in dieser Woche zum letzten Mal für eine lange Zeit die Zinsen erhöht. Was Fidelity-Experte Carsten Roemheld Anlegern nun rät.

In dieser Woche stehen Zinsenscheidungen der Fed und der EZB an. (Foto: AP) Fed-Chef Jerome Powell

Frankfurt Die Stimmung hat sich aufgehellt. In dieser Woche, so hoffen viele Anleger und Anlegerinnen, wird es die letzten Zinserhöhungen der US-Notenbank (Fed) und der Europäischen Zentralbank (EZB) in diesem Zyklus geben. Das wäre eine gute Nachricht für die Besitzer von Anleihen und Aktien, deren Kurse unter den rasch steigenden Zinsen gelitten haben.

Außerdem glauben viele, dass die Welt an einer großen Rezession vorbeikommt. Zuletzt haben Ökonomen der US-Banken Morgan Stanley und Goldman Sachs sich optimistisch zur US-Konjunktur geäußert. Das wäre die zweite gute Nachricht.

Aber wie genau ist die Situation einzuschätzen? Wie viel Zuversicht ist schon in den Kursen eingepreist? Welche Schlüsse sollten Investoren für ihr Depot ziehen?

Carsten Roemheld, Kapitalmarktstratege bei der Fondsgesellschaft Fidelity International, sieht mehrere Faktoren, die bisher eine Rezession verhindert haben, aber an Bedeutung verlieren. Deshalb rät er zur Vorsicht.

Einer dieser Faktoren sind die Corona-Stimuli der Regierungen. Diese wirkten immer noch, vor allem in den USA, so Roemheld. Hinzu komme: „Die Unternehmen scheuen Entlassungen und sind zum Teil noch mit sehr niedrigen Zinsen verschuldet.“

US-Aktien: Fidelity-Stratege sieht mögliche Blase beim Thema KI

Die Gewinnprognosen seien gut, für US-Aktien werde bis 2024 eine Steigerung von etwa zehn Prozent erwartet. Doch Roemheld ist skeptisch: Er glaubt, dass die Konjunktur sich eher am Ende des alten Zyklus als am Beginn des neuen befindet. Anders gesagt: Die Gewinne könnten noch etwas sinken, bevor sie wieder steigen.

Der Fidelity-Stratege warnt zudem: „Wir sehen eine Blase beim Thema Künstliche Intelligenz (KI). Nvidia ist zu rund dem 40-Fachen des Umsatzes bewertet.“ Der Kurs des Chipherstellers ist seit Jahresanfang enorm gestiegen, weil seine Produkte für den KI-Bereich besonders wichtig sind.

Zuletzt hat die Aktie allerdings schon etwas nachgegeben. Roemheld betont außerdem, dass die jüngsten Zahlen von Tesla und Netflix enttäuscht hatten, was Druck auf den gesamten Tech-Bereich ausgeübt hat.

Hohe Wahrscheinlichkeit für Rezession in den USA

Den zuletzt deutlich gewachsenen Optimismus für die weltweite Konjunktur teilt der Kapitalmarktstratege nicht. „Ich sehe eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in den USA“, sagt er. Als Rezession definiert er dabei einen Rückgang der Beschäftigung um 1,5 bis zwei Prozentpunkte.

Er warnt davor, die bis heute zu beobachtende Stärke des Arbeitsmarkts überzubewerten. Denn nach seiner Einschätzung spiegelt dieser Markt „eher die Vergangenheit wider“. Das Bild könne sich schnell ändern, fürchtet er. „Deutlich erkennbar ist in den USA schon der Anstieg der Insolvenzen, außerdem geht den Verbrauchern allmählich das Geld aus, die Kreditkartenschulden sind bereits deutlich gestiegen.“

Vor allem verweist er auf ein schon länger beobachtetes Phänomen: Die Renditen von Zinspapieren mit kurzer Laufzeit liegen deutlich über denen von Anleihen mit langer Laufzeit.

Eine solche „inverse“ Struktur deutet nach verbreiteter Meinung eine Rezession an, weil die Investoren offenbar die aktuellen Zinsen für zu hoch halten, um für die Wirtschaft tragbar zu sein. Roemheld erläutert: „Die inverse Zinskurve sagt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Rezession voraus. Sie sagt aber nicht, wann sie kommt und wie schwer sie wird.“

Fidelity rät zu vorsichtiger Positionierung

Was folgt daraus? Fidelity rät für die nächsten sechs bis zwölf Monate zu einer vorsichtigen Positionierung und damit zur Zurückhaltung gegenüber Aktien. Vor allem die US-Börse ist aus Roemhelds Sicht zurzeit sehr hoch bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im breiten US-Aktienindex S&P 500 liegt bei 20; die Kurse der 500 größten an der Börse notierten US-Unternehmen entsprechen also im Durchschnitt dem 20-Fachen der jeweiligen erwarteten Jahresgewinne je Aktie. Umgekehrt entspricht das einer Gewinnrendite von fünf Prozent.

Weil diese fünf Prozent zurzeit schon für US-Zinspapiere mit kurzen Laufzeiten zu bekommen sind, folgert Roemheld: „Die Risikoprämie für Aktien ist praktisch verschwunden.“ Anleger bekommen also zurzeit nichts dafür, sich dem höheren Risiko, das Aktien mit sich bringen, auszusetzen.

Geldanlage: Aktien langfristig im Vorteil

Längerfristig sieht der Stratege allerdings Aktien wieder im Vorteil. Denn seiner Ansicht nach wird die Fed bald wieder zu einer verhältnismäßig lockeren Geldpolitik zurückkehren, bei der die Inflation leicht erhöht bleibt und an Kapitalmärkten immer wieder steigende Kurse zu beobachten sind.

Wer sich kurzfristig positioniert, sollte mit dem Aktienanteil also eher unter den als durchschnittlich geltenden 60 Prozent bleiben und dafür mehr Zinspapiere kaufen, vor allem Staatsanleihen und Bonds von Unternehmen mit guter Bonität. Wer sehr langfristig orientiert ist, kann Roemhelds Meinung nach sogar über die 60 Prozent hinausgehen.

Auf Sicht von bis zu zwölf Monaten bevorzugt er „defensive“ Sektoren wie Gesundheit, Versorger und Telekom, die auch bei schlechter Konjunktur gut laufen. Rohstoffaktien seien dagegen bei Rezessionen im Nachteil, aber auf längere Sicht im Vorteil. „Wir werden eine Welt des Mangels bekommen, zum Beispiel durch den Umbau der Energieversorgung“, erläutert Roemheld.

Fidelity-Stratege bevorzugt Aktien aus Europa

Der Kapitalmarktstratege bevorzugt europäische Aktien, weil hier die Kurse noch nicht so hoch gelaufen sind wie in den USA. Er erklärt: „Amerikas Aktienmarkt ist zu Recht fast immer höher bewertet als der europäische Markt. Auf längere Sicht ist Europa zu uneins, um mit den USA mitzuhalten, es fehlt eine klare Führungsstruktur.“ Aber derzeit sei der Bewertungsunterschied so extrem, dass Roemheld doch den günstigeren europäischen Aktien den Vorzug gibt.

Fernost würde Roemheld trotz der zuletzt schwachen Daten aus China eher übergewichten. „Die Wachstumsstory in der Region ist intakt. Außerdem ist China Weltmarktführer in Bereichen wie der E-Mobilität und der regenerativen Energien und bei Rohstoffen wie den seltenen Erden, die dringend gebraucht werden“, sagt er. Seiner Meinung nach liegt China in der Hochtechnologie zwar hinter den USA, aber dennoch gut im Rennen.

Geldanlage: Gold wird wieder interessant

Mit Blick auf Gold sagt Roemheld: „Das Metall ist interessant, weil das Angebot knapp ist und die Kosten zur Goldgewinnung deutlich steigen, weil Lagerstätten mit immer geringerer Konzentration ausgebeutet werden.“

Insgesamt empfiehlt der Stratege also vorerst weiterhin eine vorsichtige Positionierung mit etwas höherem Anleiheanteil als gewöhnlich, aber auf längere Sicht doch wieder mit einer gut durchmischten Aktienanlage.

Die US-Bank Morgan Stanley sieht das ähnlich: Sie stuft Aktien insgesamt neutral ein, mit besonders guter Bewertung im Vergleich zu den Risiken in Asien und besonders schlechter Bewertung in den USA.

Für Anleihen sehen die Experten dort Rückenwind von der „schwer einschätzbaren Zinspause“ der Fed und der EZB, wie sie vorsichtig formulieren. Auf kürzere Sicht, so fürchten sie, könnte sich die Stimmung gegen Aktien und Anleihen von Unternehmen mit schwacher Bonität, also die Hochzinspapiere, wenden.

