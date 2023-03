Studie Geld macht doch glücklich

Bisher galt als bewiesen, dass Menschen ab einem Einkommen von jährlich 90.000 Dollar kaum glücklicher werden. Eine aktuelle Studie zeigt, dass die Grenze viel höher liegt.

Je glücklicher ein Mensch ist, desto eher wirkt sich das Einkommen auf das Glücksempfinden aus. (Foto: E+/Getty Images) Geld macht unter Umständen glücklich

Frankfurt Glückliche Menschen werden noch glücklicher, wenn sie mehr Geld verdienen – das ist wissenschaftlich erwiesen. Bis zu einem Einkommen von 500.000 Dollar steigt die Zufriedenheit fast parallel zum Einkommen an.

Dies gilt allerdings nur für Menschen, die bereits glücklich sind. Menschen, die grundsätzlich unglücklich sind, fühlen sich bereits ab einem Vermögen von 90.000 US-Dollar nicht zufriedener als vorher.

Das hat der US-Psychologe Matthew Killingsworth herausgefunden. Für seine Studie befragte er vergangenes Jahr 33.391 erwerbstätige Erwachsene in den Vereinigten Staaten.

Der US-Psychologe schreibt in der Fachzeitschrift „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS) zur Studie: „Für die glücklichsten 30 Prozent der Menschen […] steigt die Zufriedenheit bei einem Einkommen von mehr als 100.000 Dollar in beschleunigtem Tempo an.“ Sehr glückliche Menschen profitierten demnach stärker von einem höheren Einkommen als unglückliche Menschen.

