USA Staatsanwaltschaft leitet Untersuchung gegen Konzern von Carl Icahn ein

Der Shortseller Hindenburg Research wirft dem Star-Investor vor, die Vermögenswerte seines Unternehmens aufzublähen. Jetzt schaltet die Staatsanwaltschaft ein. Die Aktie bricht ein.

Der aktivistische Investor gilt als einer der einflussreichsten Männer der Wall Street. (Foto: Bloomberg) Carl Icahn

Düsseldorf In den USA haben Bundesstaatsanwälte eine Untersuchung gegen Icahn Enterprises gestartet. Das gab der Konzern des Star-Investoren Carl Icahn am Mittwoch bekannt. Die Aktie notierte in New York bis zu 20 Prozent im Minus.

Auslöser für die Untersuchung ist ein Report des Shortsellers Hindenburg Research, der Icahn – einem der einflussreichsten Investoren an der Wall Street – vorwirft, die Vermögenswerte des Unternehmens aufzublähen, und dann die überbewerteten Aktien als Sicherheit für Kredite hinterlegt zu haben. Hindenburg setzt deshalb auf fallende Aktienkurse.

Icahn weißt die Vorwürfe zurück. In einem Statement erklärte der Investor in der vergangenen Woche, der Report ziele alleine darauf ab, mit den Wetten auf fallende Aktienkurse Geld zu verdienen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen