Wagniskapital Sequoia spaltet China-Geschäft ab

Der Venture-Capital-Riese will das Geschäft in drei unabhängige Einheiten aufteilen. Hintergrund sind die geopolitischen Risiken.

In China hatte Sequoia den Tiktok-Mutterkonzern mit Risikokapital finanziert. (Foto: AP) Bytedance-Zentrale in Peking

Düsseldorf Der Wagniskapitalgeber Sequoia plant, sein Geschäft aufzuspalten. Grund dafür sind die geopolitischen Spannungen zwischen den Regierungen in Washington und Peking. Der renommierte Start-up-Geldgeber ist weltweit für frühe Investments in Technologieriesen wie Google, Instagram und dessen Videoplattform Youtube bekannt. In China hat das Unternehmen Firmen wie Tiktok, Bytedance und Alibaba mit Risikokapital finanziert.

Die Investmentaktivitäten gelten als eine der erfolgreichsten und längsten Finanzierungsbeziehungen zwischen den USA und China. In Zukunft will Sequoia die jedoch mit drei unterschiedlichen Unternehmen weiterführen. Außerhalb von den USA und Europa soll dazu auch die berühmte Marke aufgegeben werden. In China wird Sequoia künftig Hongshan heißen.

