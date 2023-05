Banken Deutsche Bank und weitere Geldhäuser geraten ins Visier britischer Kartellwächter

Deutschlands größtes Geldhaus steht unter Verdacht, Wettbewerbsregeln bei Geschäften mit Staatsanleihen missachtet zu haben. Ob gegen Gesetze verstoßen wurde, ist laut der Behörde noch unklar.

London Britische Behörden verdächtigen die Deutsche Bank und andere Geldhäuser der Missachtung von Wettbewerbsregeln bei Geschäften mit Staatsanleihen. Händler der Institute hätten in Chats wohl sensible Informationen wie beispielsweise Anlagestrategien ausgetauscht, teilte die Wettbewerbsaufsicht CMA am Mittwoch mit.

Es sei bislang allerdings unklar, ob Gesetzesverstöße vorlägen. Die Behörde wolle vor einer Entscheidung über das weitere Vorgehen die Stellungnahmen der Institute prüfen.

Neben der Deutschen Bank stünden Citigroup, HSBC, Morgan Stanley und die Royal Bank of Canada unter Verdacht.

