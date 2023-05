Banken New York Fed – Kontoabflüsse nach SVB-Kollaps auf bestimmte Banken begrenzt

Laut einer Studie der Fed betrafen die Abflüsse vor allem 30 „super-regionale“ Banken. Die Gelder seien großteils zu den systematisch wichtigen Großbanken gewandert.

Im März hatten Kunden zeitweise innerhalb von nur fünf Stunden 42 Milliarden Dollar an Einlagen aus der Bank abgezogen. (Foto: Reuters) Silicon Valley Bank

Washington Die Kontoabflüsse von Banken in den USA nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) haben sich nach einer Studie der Federal Reserve von New York auf eine Gruppe von Geldhäusern konzentriert. Die Abflüsse betrafen vor allem 30 „super-regionale“ Banken mit Vermögenswerten zwischen 50 und 250 Milliarden Dollar, teilte die Fed von New York am Donnerstag mit.

Die Einlagen bei tausenden von kommunalen und kleineren regionalen Banken seien im März dagegen relativ stabil geblieben. Die Gelder von der Gruppe der super-regionalen Banken seien vor allem zu den systematisch wichtigen Großbanken gewandert.