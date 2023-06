Banken-News CS-Übernahme: Abschluss der staatlichen Garantievereinbarung steht laut UBS bevor

First Citizens Bank kündigt Entlassungen bei übernommener SVB an

Nach ihrer Übernahme der Reste der kollabierten Silicon Valley Bank (SVB) hat die First Citizens Bank Entlassungen bei dem auf Start-up-Finanzierung spezialisierten Geldhaus angekündigt. Etwa 500 Jobs beziehungsweise etwa 3 Prozent der Stellen würden gestrichen, teilte die First Citizens Bank mit Sitz im US-Staat North Carolina am Mittwoch mit. Geschäftsführer Frank Holding sagte, die Einschnitte beträfen nur „ausgewählte“ Positionen bei der SVB. Weder Mitarbeiter mit Kundenkontakt noch Mitglieder eines Teams im US-Staat Indiana seien betroffen.



Die Silicon Valley Bank war unvorbereitet auf die Zinserhöhungen gewesen, mit denen die US-Notenbank Fed versuchte, die Inflation einzuhegen. Dies hatte den Wert ihrer Staatsanleihen gemindert. Ein weiterer Schlag war, dass die Klientel aus der Tech-Branche, die die SVB vorwiegend bediente, ihre Vermögenswerte überstürzt abzog.



Das Scheitern der damals ihrer Größe nach an 16. Stelle stehenden US-Bank stellte zu dem Zeitpunkt das zweitgrößte Bankenversagen der US-Geschichte dar. Die Nachwehen erschütterten das Finanzsystem, führten zum Zusammenbruch der Signature Bank und der First Republic Bank und brachten weitere Bankhäuser in finanzielle Bedrängnis.