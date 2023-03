 Banken-News: EU-Aufseher: Bankensektor ist widerstandsfähig – UBS-Absicherungen verteuern sich auf langjährigen Höchststand

DWS und Commerzbank: Kein Engagement in AT1-Anleihen der Credit Suisse

Deutschlands größter Vermögensverwalter DWS hat kein Engagement in AT1-Schuldtiteln der Credit Suisse. Die von der DWS verwalteten Publikumsfonds hielten zum 10. März einen Gesamtwert von 412 Millionen Euro in Aktien und Anleihen der Credit Suisse, teilte die Deutsche-Bank-Fondstochter am Montag mit. Davon seien 396 Millionen in Anleihen des Schweizer Instituts investiert, allerdings nicht in AT1-Schuldtitel.