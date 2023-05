Banken-News Großkanzlei: Mehr als 1000 Klagen gegen Credit Suisse wegen Verlusten durch Abschreibungen

Die Aufsichtsvorschriften für Geldhäuser müssen aus Sicht von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel nach den Erfahrungen der jüngsten Banken-Turbulenzen womöglich nachgebessert werden. Die Ereignisse der vergangenen Wochen seien augenöffnend gewesen, was regulatorische Themen angehe, sagte Nagel in einem auf der Webseite „The Pioneer" veröffentlichten Podcast. „Da müssen wir noch mal schauen, ob wir da nachschärfen müssen." Er sei aufmerksam dabei und versuche an dem Rahmenwerk mitzuarbeiten, sagte Nagel. Es gelte, „sozusagen die dunklen Flecken, die nicht bekannten Themen", die möglicherweise Sorgen bereitet haben, anzugehen und die Bankenaufsicht noch besser zu machen.



Eine neue große Finanz- oder Bankenkrise befürchtet Nagel nicht. „Es ist für mich nicht erkennbar, dass es eine umfassende Finanzkrise sei, oder auch eine Bankenkrise", sagte er. Die Ursachen für Silicon Valley und Credit Suisse seien ganz individuell begründet. „Aber dennoch, wir dürfen an der Stelle nicht selbstgefällig werden," merkte er an. Die europäischen Banken seien gegenwärtig deutlich besser kapitalisiert und deutlich besser mit Liquidität ausgestattet. Nach der großen Finanzkrise sei in den vergangenen zehn Jahren ein neuer institutioneller Rahmen geschaffen worden. Die Bankenaufsicht sei deutlich robuster geworden. Die Finanzinstitute hätten ebenfalls ihre Lektion gelernt und nachgearbeitet. Ihm sei um die Banken in Europa und in Deutschland nicht bange.