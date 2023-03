 Banken-News: US-Einlagensicherung erwägt hohe Sonderabgabe für Großbanken – SNB-Direktor spricht über Bankenrettung

Memo: UBS will Wachstum mit Credit-Suisse-Kauf beschleunigen Die UBS will mit der geplanten Übernahme des in Schieflage geratenen Rivalen Credit Suisse weiter Fahrt aufnehmen. „Wir haben diese Transaktion nicht gesucht, waren aber in einer guten Ausgangslage“, erklärte Konzernchef Ralph Hamers in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorliegenden Mitteilung an die eigenen Mitarbeiter. „Wir sehen es als Chance für die Beschleunigung unseres Wachstums. Wir haben Credit Suisse nicht übernommen, nur um sie dann zu schließen.“



Er hoffe, dass alle die Wachstumsmöglichkeiten erkennen würden. „Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung wird wesentlich sein, um diese Kombination zu dem Erfolg zu führen, den wir uns alle wünschen.“ Solange die Transaktion nicht abgeschlossen sei, müssten die Geschäfte der beiden Unternehmen allerdings weiter unabhängig voneinander geführt werden. Den Vollzug der Transaktion stellte die UBS in einigen Wochen oder wenigen Monaten in Aussicht.