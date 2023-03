 Banken-News: US-Finanzministerin Yellen will Deregulierung kleiner Banken überprüfen lassen

Liquiditätshilfen kosten Credit Suisse derzeit 4,5 Prozent Zinsen Die milliardenschweren Liquiditätshilfen für die UBS und die von ihr übernommene Credit Suisse können für die beiden Banken kostspielig werden. Für die von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) im Zuge der Rettungsaktion bereitgestellten bis zu 200 Milliarden Franken Liquiditäts-Darlehen werde ein Zins in Höhe des SNB-Leitzins plus drei Prozentpunkte Aufschlag fällig, teilte die Notenbank am Donnerstag mit. Aktuell wäre das eine Verzinsung von 4,5 Prozent. Die SNB äußerte sich nicht dazu, wie viele Mittel bislang in Anspruch genommen wurden.



Die angeschlagene Credit Suisse wird in einem von der Schweizer Regierung orchestrierten Not-Verkauf von der Rivalin UBS für drei Milliarden Franken übernommen. Die bis zu 200 Milliarden Franken Liquiditätshilfe der SNB sind je zur Hälfte durch vorrangige Ansprüche im Fall eines Konkurses – ein sogenanntes Konkursprivileg – und eine Ausfallsgarantie des Bundes besichert.



Zudem hat die Credit Suisse nach eigenen Angaben vor der Rettungsaktion bereits rund 50 Milliarden Franken Hilfskredite von der Notenbank in Anspruch genommen. Dafür muss die Bank einen Zins in Höhe des Leitzins plus 0,5 Prozentpunkte Aufschlag zahlen, derzeit also zwei Prozent.