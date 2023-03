Im Bankensektor sind die Positionierungen für fallende Aktienkurse stark gestiegen. Welche Institute betroffen sind – und warum das kein schlechtes Zeichen sein muss.

In der gesamten europäischen Bankenbranche steigen die Spekulationen auf fallende Kurse. Deutsche Bank in Frankfurt, BNP Paribas in Paris, Nordea Bank in Helsinki

Düsseldorf Die Gefahr einer weltweiten Bankenkrise hat Hedgefonds alarmiert: Die unregulierten Investmentfonds haben sich umfassend für fallende Kurse bei Bankaktien vorbereitet. Das geht aus einer Analyse des Finanzdatenanbieters S3 Partners hervor, die dem Handelsblatt vorliegt.

Demnach haben die auch Shortseller genannten Profiinvestoren im März ihre Positionierung für fallende Kurse um fast 13 Milliarden Dollar erhöht – damit sind sie doppelt so stark gestiegen wie in jeder anderen Branche.

Insgesamt belaufen sich die Short-Positionen mittlerweile auf knapp 110 Milliarden Dollar.

Volker Brühl, Geschäftsführer des Center for Financial Studies in Frankfurt, sieht dafür zwei Gründe: „Entweder sind es Wetten auf fallende Kurse oder Absicherungen gegen Kursrisiken. In beiden Fällen geht es aber darum, mit dem Geschäft Gewinn zu machen.“

Die Shortseller sehen also weitere Kursrisiken. Insgesamt gibt es sechs Erkenntnisse, die sich aus den Short-Positionen der Hedgefonds im Bankensektor ableiten lassen.

1. Nordamerika und Europa im Fokus

