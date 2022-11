Extraprämie Deutsche Bank will Mitarbeitern Inflationsbonus zahlen

Tariflich angestellte Mitarbeiter von Deutschlands größtem Geldhaus sollen in der Bunderepublik nach derzeitigem Verhandlungsstand 1500 Euro erhalten.

Deutschlands größtes Geldhaus will seine Mitarbeiter angesichts hoher Teuerungsraten entlasten. (Foto: dpa) Deutsche-Bank-Zentrale

Frankfurt Die Deutsche Bank will zahlreichen Mitarbeitern angesichts gestiegener Energie- und Lebensmittelpreise einen steuerfreien Bonus bezahlen. Tarifangestellte in Deutschland sollen nach derzeitigem Verhandlungsstand 1500 Euro bekommen, hieß es in Finanzkreisen. Eine finale Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Eine Sprecher des Frankfurter Geldhaues wollte sich zur Höhe der Inflationsausgleichsprämie nicht äußern, betonte aber: „Die Deutsche Bank prüft, die Möglichkeiten aus dem dritten Entlastungspaket der Bundesregierung zu nutzen.“

Das Entlastungspaket sieht vor, dass Unternehmen ihren Beschäftigten wegen der hohen Teuerungsraten einen steuer- und abgabefreien Bonus von bis zu 3000 Euro überweisen dürfen. Mehrere Banken wie die ING Deutschland, die DKB, die Targobank und die Commerzbank haben entsprechende Zahlungen bereits angekündigt. Bei anderen Instituten laufen Verhandlungen zwischen Management und Arbeitnehmervertretern darüber noch.