Fondshaus Schweizer Vermögensverwalter GAM wird von Liontrust übernommen

GAM war in die Krise gerutscht und konnte das Vertrauen einiger Anleger nicht zurückgewinnen. Nun schlägt Konkurrent Liontrust zum Schnäppchenpreis zu.

GAM hat seinen Sitz in der Schweizer Finanzmetropole. (Foto: dpa) Zürich

Zürich Nach einem jahrelangen Kampf gegen Geldabflüsse wirft das Fondshaus GAM das Handtuch. Das Schweizer Institut will seine Selbstständigkeit aufgeben und sich von der britischen Liontrust Asset Management übernehmen lassen. Liontrust bietet 107 Millionen Franken in eigenen Aktien für GAM, wie die beiden Gesellschaften am Donnerstag mitteilten. Der GAM-Verwaltungsrat sprach sich für den Deal aus.

Im Verlauf des vergangenen Jahres sei dem Verwaltungsrat immer klarer geworden, dass die Firma wohl nicht rechtzeitig zu Wachstum zurückfinde und ihre Marschrichtung überprüfen müsse. „Das Angebot von Liontrust bietet die beste Gelegenheit, die jüngste unternehmerische Ungewissheit, die GAM umgibt, entschlossen anzugehen“, erklärte GAM-Präsident David Jacob.

GAM kämpft seit Jahren mit den Folgen von hausgemachten Problemen. Die Gesellschaft war 2018 in die Krise gerutscht, nachdem der damalige Star-Fondsmanager Tim Haywood wegen Verstößen gegen interne Richtlinien erst suspendiert und später entlassen wurde. Als Reaktion zogen die Anleger massiv Geld aus den GAM-Anlagevehikeln ab.

Trotz eines neuen Managements und Kostensenkungen konnte die Firma die Abflüsse bisher nicht stoppen. Seit 2018 fuhr die aus einer 1983 gegründeten Hedgefonds-Gesellschaft hervorgegangene GAM rote Zahlen ein; alleine 2022 fiel ein Verlust von 290 Millionen Franken an. Zusammen mit GAM kommt Liontrust nun auf verwaltete Vermögen von 53 Milliarden Pfund. Während Liontrust in Großbritannien stark sei, stamme die Mehrheit der GAM-Kunden aus Kontinentaleuropa. GAM-Aktien mit hohen Verlusten – Reaktionen wichtiger Aktionäre stehen noch aus Der Angebotsprospekt dürfte am 9. Juni veröffentlicht werden. Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien je GAM-Titel. Dies entspricht einem Angebotspreis von 0,6723 Franken je GAM-Aktie. Am Mittwochabend hatten die Aktien bei 0,801 Franken geschlossen. Am Donnerstag sackten GAM-Aktien um 22,6 Prozent auf 0,62 Franken ab. Anfang 2018 hatten die Titel noch bei über 18 Franken notiert. Bedingung für ein Zustandekommen des Deals ist die Andienung von zwei Dritteln der GAM-Aktien. Knapp ein Fünftel der Aktionäre hätten bereits in Aussicht gestellt, die Transaktion zu unterstützen. Unklar war zunächst, wie eine Aktionärsgruppe rund um den französische Milliardär Xavier Niel auf das Angebot reagiert. Niels NewGAMe und der Schweizer Vermögensverwalter Bruellan hatten ihre Position von rund 7,5 Prozent erst kürzlich aufgebaut. Mitte April hatte Liontrust Übernahmeverhandlungen mit GAM bestätigt. Der Vollzug der Transaktion sei für das vierte Quartal 2023 geplant.