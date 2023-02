Frankfurter Onlinebroker Flatexdegiro bekommt Krisen zu spüren: Handelsaktivität bricht stark ein

Frankfurt Auf den ersten Blick scheinen die Zahlen ziemlich beeindruckend, die Flatexdegiro am Montagabend nach Börsenschluss vorgelegt hat. Denn der Frankfurter Onlinebroker konnte seinen Nettogewinn im vergangenen Jahr auf 106 Millionen Euro verdoppeln.

„In einem schwierigen Umfeld haben wir einmal mehr eine starke operative und finanzielle Performance erzielt und erstmals einen Jahresüberschuss von über 100 Millionen Euro erwirtschaftet“, sagte Vorstandschef Frank Niehage. Die Kundeneinlagen seien um 15 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro gestiegen.

Doch dieses Ergebnis hat das SDax-Unternehmen dem schwachen Aktienkurs zu verdanken. Denn Flatexdegiro konnte Rückstellungen für aktienbasierte Mitarbeitervergütungen in Höhe von 38,3 Millionen Euro auflösen. Zum Vergleich: 2021 musste das Unternehmen dafür noch 65 Millionen Euro an zusätzlichen Rückstellungen bilden.

Die Vergütungen richten sich nach dem aktuellen Aktienkurs. Stieg die Aktie 2021 im Jahresverlauf noch um etwa 27 Prozent auf 20,24 Euro, büßte sie im abgelaufenen Jahr fast 68 Prozent an Wert ein. Davon profitiert das Unternehmen nun. Ohne diesen Effekt hätte Flatexdegiro einen Gewinnrückgang von fast 19 Prozent auf 78,6 Millionen Euro verbuchen müssen.

Denn der Broker hat den Einbruch an den Aktienmärkten im vergangenen Jahr deutlich zu spüren bekommen. Die Handelsaktivität brach um 44 Prozent auf durchschnittlich 30 Transaktionen pro Kunde ein. Insgesamt sank die Zahl der abgewickelten Transaktionen um 26 Prozent auf 67 Millionen.

Flatexdegiro: Weniger neue Konten als 2021

„In 2022 haben geopolitische und makroökonomische Einflüsse die Stimmung am Kapitalmarkt und insbesondere bei Privatanlegern stark negativ beeinflusst“, heißt es in einer Mitteilung des Onlinebrokers. Trotz der im vergangenen Jahr höheren Volatilität der Aktienmärkte als in 2021 habe sich die Handelsaktivität von Privatanlegern deutlich reduziert.

Der Bruttozuwachs an Kundenkonten belief sich auf lediglich 462.000, nachdem 2021 noch 800.000 neue Konten bei Flatexdegiro eröffnet wurden. Insgesamt zählt der Broker 2,4 Millionen Kunden. Auch der Umsatz ging um 2,5 Prozent auf 407 Millionen Euro zurück, die Provisionserträge sanken um fast 20 Prozent auf 272 Millionen Euro.

Und während zwar die Kundeneinlagen in der Tat anstiegen, verringerte sich das deutlich größere Depotvolumen so stark, dass das verwahrte Kundenvermögen insgesamt um zehn Prozent auf 39,5 Millionen Euro zurückging.

Onlinebroker: Vorsichtiger Ausblick auf den Jahresverlauf

„Wann genau wir wieder eine Belebung der Handelsaktivität von Privatanlegern sehen werden, bleibt abzuwarten“, so Niehage. Diese sei zu sehr durch die geopolitischen Situation sowie die erwarteten Zinsschritte von der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank bedingt.

Im Basis-Szenario erwartet das Unternehmen für 2023, dass die Handelsaktivität der Privatanleger auf dem Niveau der vergangenen drei Quartale verharrt. Die zusätzlichen Zinseinnahmen sollen indes einen „erheblichen zusätzlichen Umsatz- und Ergebnisbeitrag leisten“.

Der Broker steht aktuell ohnehin unter Druck. Am vergangenen Freitag teilte die deutsche Finanzaufsicht Bafin mit, einen Sonderprüfer bei Flatexdegiro einzusetzen. Die Maßnahme geht auf eine Sonderprüfung aus dem vergangenen Jahr zurück. Dabei hatte die Bafin bei der Flatexdegiro Bank, einem hundertprozentigen Tochterunternehmen von Flatexdegiro, schwerwiegende Mängel „im internen Kontrollsystem, im aufsichtlichen Meldewesen und in der Geldwäscheprävention“ festgestellt. Nun muss das Unternehmen Maßnahmen ergreifen, um die Mängel zu beseitigen und eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation herzustellen.

In der vergangenen Woche büßte die Aktie des SDax-Unternehmens mehr als zehn Prozent an Wert ein, am Montag erholte sie sich leicht und notierte etwa drei Prozent im Plus.

