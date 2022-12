 Fusionen und Übernahmen: Das Ende der Mega-Deals – Sechs Trends, die den M&A-Markt prägen werden

Abends in Frankfurt am Main

Frankfurt Nach dem Rekordjahr 2021 ist der Markt für Fusionen und Übernahmen (M&A) in diesem Jahr eingebrochen. 2022 schrumpfte das deutsche M&A Geschäft um 36 Prozent auf den niedrigsten Stand seit 2017.

Eine spürbare Belebung erwarten Beobachter erst für die zweite Jahreshälfte 2023. Dabei könnten zum ersten Mal seit langem Firmen gegenüber Finanzinvestoren einen Vorteil haben.

Branchenexperten erwarten zudem mehr mittelgroße Übernahmen und dafür weniger Megadeals. Außerdem werden die Käufer sich stärker auf Profitabilität, Nachhaltigkeit und transatlantische Deals fokussieren.

Aktivistische Investoren wie Hedgefonds bleiben ein Treiber für das Übernahmegeschäft. „Die Pipeline an M&A Ideen ist prall gefüllt. Die Frage ist, wann man sie umsetzen kann. Wann sind die Preisdifferenzen überwunden und die Finanzierungsmärkte zurück?“, meint der Chef des Investmentbankings in Deutschland von JP Morgan, Michele Iozzolino.

Wie alle seine Kollegen hofft er darauf, dass das Jahr 2022 abgehakt ist und sich das Geschäft allmählich wieder belebt. Sechs Trends, die den M&A-Markt im kommenden Jahr prägen dürften:

1. Firmen derzeit im Vorteil gegenüber Finanzinvestoren

Während in den vergangenen Jahren Private Equity Investoren immer höhere Anteile des M&A Markts für sich beanspruchten, könnte 2023 das Jahr der Übernahmen durch Unternehmen mit guter Bonität werden. Finanzinvestoren kommen derzeit kaum an Geld für Firmenkäufe, da die Märkte für Hochzins-Fremdkapital (leveraged finance) geschlossen sind. Hingegen erhalten Firmen mit Investmentgrade-Rating weiterhin problemlos Kredite.

„Für Unternehmen mit Investmentgrade-Rating kann die jetzige Phase ein guter Zeitpunkt für Zukäufe sein, vorausgesetzt sie können die operative Entwicklung des jeweiligen Geschäfts trotz der makro-önomischen Unsicherheit gut abschätzen“, sagt Julian Schoof, Leiter des Investmentbankings der Deutschen Bank im deutschsprachigen Raum.

Jens Kengelbach, der das globale M&A Geschäft bei der Boston Consulting Group leitet, führt einen Grund an, warum Firmen jetzt handeln sollten: „Historisch gesehen übertreffen in Abschwung-Phasen geschlossene Deals die Transaktionen aus Boom-Phasen bei der Rendite zwei Jahre später um etwa zehn Prozent. Jetzt ist die Zeit, sein trockenes Pulver einzusetzen und zuzukaufen.“

2. Mittelgroße Deals statt Mega-Zukäufe

Die Zeit der Deals im zweistelligen Milliardenbereich wird erstmal abgelöst von einer Phase mit mittelgroßen Transaktionen. „Der ganz große Boom im M&A-Geschäft ist erstmal zu einem Ende gekommen, weil die Vorstände in den Unternehmen derzeit mit viel Unsicherheit zu kämpfen haben.

„Da will kaum ein Vorstand auch noch ein große Übernahme mit einer komplexen Integration durchführen“, sagt Dirk Albersmeier, Co-Chef für das weltweite M&A-Geschäft bei der US-Bank JP Morgan. Der Großteil der Transaktionen habe derzeit ein Volumen von 500 Millionen bis zwei Milliarden Euro.

Für solche Deals sei es zudem leichter, eine Finanzierung von Banken und oder privaten Kreditfonds zu bekommen. Es gebe einige Unternehmen, die ihr Portfolio strategisch um- und ausbauen, und 2023 zukaufen wollen, sagt Kai Tschöke, Co-Chef Investmentbanking bei Rothschild im deutschsprachigen Raum.

Rothschild ist bei mittelgroßen Deals führend. „Das betrifft sehr unterschiedliche Branchen, so dass wir, wie in 2022, Fusionen und Übernahmen eher in der Breite als in ausgewählten Industrien sehen. Auch wenn das Thema Energie sicherlich in vielen Deals eine Rolle spielen wird“, so Tschöke.

3. M&A für Profitabilität statt Wachstum

In den vergangenen Jahren stand für Käufer oftmals das Wachstumstempo ihrer Übernahmeziele im Vordergrund. Doch mit der Aussicht auf eine Rezession verschiebt sich der Fokus.

„Vor einem Jahr gab es eine Prämie auf hohes Wachstum, jetzt gibt es eine Prämie auf Profitabilität“, sagt Christopher Droege, Co-Chef für M&A in Deutschland und Österreich bei der US-Investmentbank Goldman Sachs. Dabei fokussierten sich Firmen auf ihr Kerngeschäft.

Unternehmenskäufe, bei denen sich die Komplexität erhöhe oder die Verschuldung substantiell zunähme, sähen die Anteilseigner derzeit skeptisch. Dabei bleiben Themen wie etwa Digitalisierung oben auf der Liste der Wunschziele, da sich damit oft die Rentabilität erhöhen lässt.

„Ungeachtet des weiterhin herausfordernden Marktumfeldes schauen wir positiv auf das M&A-Jahr 2023. Industrieunternehmen stehen unter hohem Transformationsdruck und strategische M&A-Transaktionen wie beispielsweise im Bereich der Digitalisierung oder Zukäufe mit hohem Synergiepotential bieten ihnen darauf eine Antwort“, sagt Anselm Raddatz, Partner bei der Kanzlei Clifford Chance.

4. Transatlantische Übernahmen

Viele Investmentbanker erwarten, dass das M&A-Geschäft zwischen den USA und Deutschland eine Renaissance erleben könnte. Nachdem die China-Euphorie verflogen ist, rücken Übernahmeziele in den USA ins Visier der deutschen Konzerne. „Die USA sind von der Makro-Seite her attraktiver als Europa, daher werden wir verstärkt Zukäufe von europäischen Firmen in den USA sehen“, sagt Tibor Kossa, ebenfalls Co-Chef M&A für Deutschland und Österreich bei Goldman Sachs.

In den USA seien die Wachstumschancen derzeit besser als in Europa, nicht zuletzt wegen des Zugangs zu billiger Energie. Dagegen scheuen die Amerikaner derzeit große Übernahmen in Europa und Deutschland, weil sie vor allem die unsichere geopolitische Lage und die hohen Energiekosten abschreckten.

Allerdings sind transatlantische Deals zuletzt nicht unbedingt leichter geworden, sagt Martin Neuhaus, Co-Chef der Unternehmenspraxis bei der Kanzlei Noerr. „Beim Länderrisiko USA sind die schwer vorhersehbaren Behördenentscheidungen zu Kartellrecht (FTC, DOJ) sowie Investitionskontrolle (CFIUS) ein wesentlicher Punkt. Mit dem National Critical Capability Defence Act könnte sich die Situation verschärfen.“ Fusionen und Übernahmen stünden zunehmend unter Vorbehalt, weil Unternehmen die langen, aufwändigen und vom Ausgang her teils ungewissen Verfahren fürchten.

5. Aktivisten mit neuem Fokus

Aktivistische Aktionäre – in der Regel Hedgefonds – werden 2023 die Vorstände weiter auf in Atem halten. „Die Aktivisten haben ihre Strategie geändert. Nicht mehr ‚Corporate Clarity‘, also der Verkauf von Randbereichen zur Vermeidung von Mischkonzernen, steht im Fokus.

Heute dominieren Überlegungen zur ‚Capital Allocation‘, also wie wird das Kapital im Konzern eingesetzt“, sagt Albersmeier von JP Morgan. Vorstände müssten zeigen, dass sich M&A besser rentiere als etwa Aktienrückkäufe oder die Rückführung der Verschuldung.

Das Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal (A&M) hat 29 deutsche Unternehmen identifiziert, die in den nächsten 18 Monaten von Attacken aktivistischer Investoren bedroht sind. Zuletzt sorgten Kampagnen etwa bei Fresenius, Teamviewer oder dem österreichischen Versorger EVN für Schlagzeilen.

6. ESG wird Treiber für Transaktionen

Der Ukraine-Krieg sorgte im Frühjahr für einen abrupten Einbruch des M&A-Geschehens in fast allen Branchen. Eine Ausnahme bildeten Firmen, mit denen sich Käufer ihr Nachhaltigkeits-Profil aufbessern konnten. Übernahmen mit einem Fokus auf ökologische und soziale Verträglichkeit sowie gute Unternehmensführung, im englischen mit den drei Burchstaben ESG abgekürzt, funktionierten weiterhin.

„Wir beobachten insgesamt einen großen Appetit von Investoren auf nachhaltige Geschäftsmodelle und Enabler von Nachhaltigkeit“, berichtet Lucina Berger, Partnerin bei der Kanzlei Hengeler Mueller in Frankfurt. Neben klassischen Investments etwa in erneuerbare Energien stehe Green Tech hoch im Kurs – ob Landwirtschaftstechnologie, Recycling oder nachhaltige Mobilität.

„Im Zeichen der Energiekrise suchen zahlreiche Unternehmen nach Unabhängigkeit und holen sich die notwendige Expertise für den nachhaltigen Umbau des eigenen Geschäftsmodells durch Zukäufe ins Haus.“ Gleichzeitig verwendeten Käufer viel Zeit auf die Prüfung des ESG-Profil eines Übernahmeziels.

