Mit den Geschäftszahlen sind die meisten Aktionärsvertreter zufrieden, an der virtuellen Versammlungsform und am Abschlussprüfer des Instituts üben sie aber Kritik. (Foto: dpa) Zentrale der Deutschen Bank

Frankfurt Der Unmut von Kleinaktionären kann gefährlich werden. Etwa wenn man es mit dem Deutsche-Bank-Aktionär aus Bayern zu tun bekommt, der sich darüber ärgert, dass Vorstandchef Christian Sewing ihm nicht seine Fragen zu seinem Arbeitsalltag beantwortet hat.

Dass die Bank das Layout seiner Wahlvorschläge aus seiner Sicht verhunzt hat, verbessert seine Stimmung auch nicht. Paul Achleitner, der Vorgänger des aktuellen Aufsichtsratschefs Alex Wynaendts, habe ihm auf seine E-Mails immer „vernünftig“ geantwortet.

„Gehen Sie mal nach Österreich zu Herrn Achleitner, der hat es am Ende so einigermaßen gekonnt“, empfiehlt der ältere Herr Vize-Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann, der die virtuelle Hauptversammlung der Bank in diesem Jahr leitete. Dann hält er dem Versammlungsleiter eine rote Karte in die Kamera, die ihn filmt. Für Winkeljohann wohl schmerzlicher: der ältere Herr, der aus seiner Wohnung zugeschaltet ist, besteht darauf, dass alle Abstimmungsergebnisse des Aktionärstreffens ausführlich verlesen werden, statt das Zahlenwerk zeitsparend einzublenden.

