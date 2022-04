Genossenschaftsbanken Vermitteln statt finanzieren: Berliner Volksbank vergibt Baukredite erst ab 750.000 Euro

Kleinere Immobilienfinanzierungen reicht die Genossenschaftsbank an andere Geldgeber weiter. Der Gewinn der größten deutschen Volksbank ist 2021 deutlich gestiegen.

Frankfurt Die Berliner Volksbank konzentriert sich zusehends auf die gewerbliche Immobilienfinanzierung. Die größte deutsche Volksbank vergibt private Baufinanzierungen erst ab Krediten von 750.000 Euro. Beträge unterhalb dieser Grenze vermittelt sie über Plattformen an andere Geldgeber, wie Bankchef Carsten Jung am Freitag sagte. „Das nehmen wir nicht in die eigenen Bücher.“

Der Wettbewerb in der Baufinanzierung ist enorm. Das drückt auf die Margen. Im Durchschnitt sank die Nettomarge nach Refinanzierungskosten 2021 laut der Beratungsfirma PwC auf 1,05 Prozent pro Jahr. 2020 waren es 1,13 Prozent gewesen.

Eigentlich gilt das Geschäft als risikoarm. Die Finanzaufsicht ist wegen der Kreditvergabe der Banken am heiß laufenden Immobilienmarkt alarmiert und behält sich zusätzliche Beschränkungen vor. Die Vergabe von Wohnimmobilienkrediten steige weiter an, obwohl Käufer immer weniger Eigenkapital mitbrächten, warnte Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling diese Woche im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Das Wachstum findet in einem Markt statt, der wegen der steigenden Immobilienpreise immer verwundbarer wird.“