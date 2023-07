Halbjahresbilanz Deutsche Fintechs kommen weiterhin schwer an frisches Geld

Die kurze Erholungsphase aus dem ersten Quartal hat einen kleinen Dämpfer erhalten. Trotzdem zeigen sich Experten optimistisch – unter einer Voraussetzung.

Die Hauptstadt ist bei deutschen Fintechs gefragt. (Foto: Imago/Westend61) Skyline von Berlin

Frankfurt Deutsche Fintechs haben im zweiten Quartal weiterhin Schwierigkeiten, an frisches Kapital zu gelangen. In 13 Finanzierungsrunden nahmen Unternehmen insgesamt etwa 143 Millionen Euro an Risikokapital ein – und damit deutlich weniger als in den Vorjahresquartalen. Das geht aus Zahlen von Barkow Consulting hervor. Im zweiten Quartal 2021 konnten deutsche Fintechs in 48 Finanzierungsrunden noch 1,78 Milliarden Euro einsammeln, 2022 waren es in 33 Runden 1,44 Milliarden Euro.

„Die vermeintliche leichte Erholung vom Beginn des Jahres hat sich leider nicht fortgesetzt“, sagte Peter Barkow, Chef von Barkow Consulting. Das zweite Quartal weise, sowohl was die Anzahl an Transaktionen als auch was das Fundingvolumen angehe, die zweitschwächsten Werte seit 2015 auf. Das Finanzierungsvolumen liegt im zweiten Quartal 2023 deutlich unter dem Niveau der Vorjahre, beobachtet auch Max Flötotto, der bei McKinsey die Bankenberatung in Deutschland und Österreich leitet.