Handelsplattform Krisen bremsen Online-Broker Flatexdegiro

Das Unternehmen steht im Visier der Bafin. Nun hat Flatexdegiro aktuelle Zahlen vorgestellt. Die Transaktionen sanken zuletzt um 26 Prozent.

Frankfurt Der Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation und die gestiegenen Zinsen haben dem steilen Wachstum des Online-Broker Flatexdegiro 2022 ein jähes Ende gesetzt. Zwar gewann das Unternehmen mehr als 460.000 neue Kundenaccounts, doch die Zahl der Transaktionen ging im Vergleich zum Rekordjahr 2021 um mehr als 26 Prozent auf 67 Millionen zurück, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Montagabend in Frankfurt mitteilte.

Der Umsatz sank um 2,5 Prozent auf 407 Millionen Euro, und der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (Ebitda) sackte um 18 Prozent auf 145 Millionen Euro ab. Der Jahresüberschuss fiel mit gut 106 Millionen Euro zwar mehr als doppelt so hoch aus wie im Vorjahr, doch dies lag an der Auflösung von Rückstellungen für aktienbasierte Mitarbeitervergütungen.



Der Online-Broker geriet im vergangenen Jahr in Visier der Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin: Die Aufseher hatten einen Sonderbeauftragten bestellt, der die Beseitigung schwerwiegender internen Mängel im Risikomanagement und in der Geldwäscheprävention überwachen soll. Zudem hatten die Aufseher der Flatex Degiro Bank Anfang Februar ein Bußgeld von rund einer Million Euro aufgebrummt, weil das Institut gegen bankaufsichtsrechtliche Bestimmungen verstoßen habe. Mehr: Bafin schickt Sonderprüfer zu Flatexdegiro – und verhängt Millionenstrafe