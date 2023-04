Investmentbanking Deutsche Bank wirbt Investmentbanker Fritz von Lazard ab

Ken Oliver Fritz soll künftig im Beratungsgeschäft der Investmentbank den Kontakt zu Top-Kunden halten. Der Banker hatte zuletzt den Porsche-Börsengang mitorganisiert.

Die Deutsche Bank hat einen Top-Investmentbanker verpflichtet. (Foto: dpa) Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt

Frankfurt Die Deutsche Bank hat Ken Oliver Fritz als neuen Topmanager für ihr Beratungsgeschäft zu Fusionen und Übernahmen, Eigenkapital- und Anleihedeals gewonnen. Der bisherige Investmentbank-Chef von Lazard in Deutschland soll in wenigen Tagen in Frankfurt als Vice Chairman, EMEA Origination & Advisory beginnen, wie aus einem internen Memo der Deutschen Bank hervorgeht. Die Bank lehnte eine Stellungnahme ab.

Fritz hatte seine Karriere 1995 bei der Deutsche Bank-Tochter Morgan Grenfell begonnen, hatte später die Investmentbank der Credit Suisse in Deutschland geleitet, bevor er diese Funktion die vergangenen zehn Jahre bei Lazard ausübte.