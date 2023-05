Quartalszahlen Commerzbank baut Gewinn überraschend stark aus – und darf Aktien zurückkaufen

Düsseldorf Die Commerzbank ist dank steigender Zinsen und der robusten deutschen Wirtschaft mit einem kräftigen Gewinnsprung ins Jahr 2023 gestartet. Im ersten Quartal hat sich das Konzernergebnis nahezu verdoppelt auf 580 Millionen Euro, wie Deutschlands zweitgrößte Privatbank am Mittwoch mitteilte. Damit übertraf das Institut die Markterwartungen deutlich.

„Wir sind mit viel Schwung in das Jahr 2023 gestartet und knüpfen damit nahtlos an das starke Vorjahr an“, sagte Vorstandschef Manfred Knof. „Das Zinsumfeld gibt uns weiter Rückenwind.“

Zudem habe das Institut von der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Finanzagentur des Bundes grünes Licht für das erste Aktienrückkaufprogramm seiner Geschichte bekommen. Das Geldhaus will eigene Papiere für 122 Millionen Euro zurückkaufen.

Die Commerzbank profitiert dank ihres großen Privat- und Firmenkundengeschäfts besonders stark von der Zinswende. Um die hohe Inflation zu bekämpfen, hat die EZB den Einlagezins seit Sommer 2022 mehrmals angehoben, zuletzt auf 3,25 Prozent.

Bei der Commerzbank legte der Zinsüberschuss im ersten Quartal in der Folge um 39 Prozent auf 1,95 Milliarden Euro zu. Im Gesamtjahr rechnet die Bank nun mit einem Zinsüberschuss von rund 7 Milliarden Euro. In einem optimistischeren Szenario sei auch mehr drin. Bisher hatte das Institut „deutlich mehr als 6,5 Milliarden Euro mit klarem zusätzlichen Aufwärtspotenzial“ in Aussicht gestellt.

Eigenkapitalrendite steigt auf acht Prozent

Neben den steigenden Zinsen profitiert die Commerzbank auch von deutlich niedrigeren Belastungen durch faule Kredite. Die Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle sank um 85 Prozent auf 68 Millionen Euro. Anfang 2022 hatte das Institut seine Rückstellungen wegen des Beginns des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine noch deutlich erhöht.

Die Erträge der Commerzbank gingen im ersten Quartal allerdings um fünf Prozent auf 2,67 Milliarden Euro zurück. Gründe dafür waren der rückläufige Provisionsüberschuss und erneute Belastungen bei der polnischen Tochter M-Bank. Zudem hatte die Bank im Vorjahresquartal von billigen Langfristkrediten der EZB (TLTRO) profitiert.

Im Gesamtjahr rechnet die Commerzbank weiter mit einem Ergebnis deutlich über dem Vorjahreswert von 1,4 Milliarden Euro. Die Kosten sollen trotz des hohen Inflationsdrucks auf 6,3 Milliarden Euro sinken.

Die Commerzbank hatte Anfang 2021 angekündigt, bis Ende 2024 insgesamt 10.000 Stellen zu streichen und ihre Eigenkapitalrendite deutlich zu steigern. „Die Commerzbank hat wirklich die Kurve gekriegt – aufgrund der steigenden Zinsen und eines Managementteams, das eine grundlegende Restrukturierung durchzieht“, erklärten die Analysten der Deutsche Bank kürzlich in einer Studie.

Gegen Jahresende will die Commerzbank eine neue Strategie für die kommenden Jahre vorlegen, mit der sie erstmals seit langem ihre Kapitalkosten verdienen will. Diese betrugen laut Geschäftsbericht im vergangenen Jahr 9,2 Prozent.

Im Rahmen der aktuellen Strategie, die noch bis Ende 2024 läuft, peilt die Bank eine Eigenkapitalrendite (RoTE) von mehr als 7,3 Prozent an. Im ersten Quartal lag die Quote mit acht Prozent bereits über diesem Zielwert.

Polnische Tochter muss Risikovorsorge erneut aufstocken

Weiterhin Sorgen bereitet der Commerzbank allerdings ihre Tochter M-Bank. Sie musste ihre Vorsorge für umstrittene Frankenkredite deutlich auf 173 Millionen Euro aufstocken. Das operative Ergebnis sank deshalb um ein Viertel auf 100 Millionen Euro.

Wegen niedriger Zinsen in der Schweiz hatten viele Polen einst Franken-Kredite aufgenommen, um ihr Haus zu finanzieren. Dann verlor die Landeswährung Zloty gegenüber dem Franken stark an Wert, wodurch die Belastungen für private Bauherren stiegen.

Manfred Knof, Vorstandsvorsitzender der Commerzbank, und Bettina Orlopp, Finanzvorständin der Commerzbank, feiern die Rückkehr in den Dax. (Foto: dpa) Rückkehr in den Dax

Viele Kreditnehmer gingen daraufhin wegen möglicherweise unrechtmäßiger Klauseln gegen polnische Geldhäuser vor – und bekamen dabei vor Gericht zuletzt immer häufiger recht. Die M-Bank musste ihre Risikovorsorge für das Franken-Kreditportfolio deshalb mehrmals aufstocken. Auch bei einem noch laufenden Prozess vor dem Gericht des Europäischen Union zu dem Thema ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Richterspruch für die Finanzbranche ungünstig ausfällt.

Die Commerzbank hält an der M-Bank 69,3 Prozent. Knofs Vorgänger Martin Zielke hatte 2019 eine Veräußerung des Anteils angekündigt, den Verkauf dann aber im Mai 2020 abgeblasen. Der Aktienkurs der M-Bank war wegen des Streits über Franken-Kredite und des Ausbruchs von Coronadamals so stark gefallen, dass die Commerzbank keinen attraktiven Preis erzielen konnte.

Zudem wollte der letzte verbliebene Interessent, die zweitgrößte polnische Bank Pekao, Finanzkreisen zufolge die Risiken im Zusammenhang mit den Franken-Krediten im Rahmen einer Transaktion nicht übernehmen. Auch im aktuellen Umfeld halten es Insider für unmöglich, die Beteiligung an der M-Bank zu einem Preis zu verkaufen, der für die Commerzbank akzeptabel ist.

