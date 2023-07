Schweizer Großbank UBS hakt für Credit Suisse Archegos-Skandal ab

Milliardenverluste durch den Kollaps des Hedgefonds Archegos stürzten die Credit Suisse 2021 tief in die Krise. Nun beendet der neue Eigner UBS das unrühmliche Kapitel – und zahlt die Strafsumme.

Der Skandal um Archegos und seinen Manager Bill Hwang hatte der Credit Suisse Mitte März 2021 einen Verlust von fünf Milliarden US-Dollar eingebrockt. (Foto: Reuters) UBS-Tochter Credit Suisse

Zürich Die UBS räumt eine Altlast der im März übernommenen Credit Suisse aus dem Weg: Die Schweizer Großbank zahlt im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des Hedgefonds Archegos für die Tochter Credit Suisse insgesamt 388 Millionen US-Dollar Strafen an die Finanzaufsichtsbehörden in den USA und Großbritannien. Das gab die UBS am Montagabend bekannt.

Der Skandal um Archegos und seinen Manager Bill Hwang hatte der Credit Suisse Mitte März 2021 einen Verlust von fünf Milliarden US-Dollar eingebrockt. Er verschärfte die Vertrauenskrise, von der sich die einst zweitgrößte Schweizer Bank nie wieder erholte. Die Krise gipfelte zwei Jahre später in einer massenhaften Kundenflucht und einer staatlich orchestrierten Notrettung durch die UBS.

Archegos-Chef Hwang war mithilfe von komplexen, außerhalb der Börse gehandelten Derivaten hochriskante Wetten auf amerikanische Aktien sowie in den USA gelistete chinesische Tech-Werte eingegangen. Dafür hatte sich der Hedgefondsmanager praktisch an der gesamten Wall Street Milliarden geliehen.