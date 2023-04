Spitzenpersonalie Deutsche Bank: Vize-Vorstandschef Karl von Rohr wird seinen Vertrag nicht verlängern

Frankfurt Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing verliert einen seiner Stellvertreter. Karl von Rohr habe den Aufsichtsrat über seinen Wunsch informiert, seinen Vorstandsvertrag nicht über das vorgesehene Ende am 31. Oktober 2023 hinaus zu verlängern, teilte das größte heimische Geldhaus am Dienstagabend mit. Der Entscheidung waren monatelange Spekulationen über von Rohrs Zukunft vorausgegangen. Er verantwortet das Privatkundengeschäft der Deutschen Bank und leitet den Aufsichtsrat der Fondstochter DWS.

Unter dem neuen Aufsichtsratschef der Deutschen Bank, Alexander Wynaendts, hatte bereits Ende des vergangenen Jahres eine kritische Diskussion darüber begonnen, ob von Rohrs Vertrag verlängert werden soll. Einer der Gründe ist Finanzkreisen zufolge sein Krisenmanagement bei der Fondstochter DWS, die in einen Greenwashing-Skandal verwickelt ist.

Die Fondstochter soll ihr Engagement für nachhaltige Geldanlagen systematisch übertrieben positiv dargestellt haben. Andere, die mit den Diskussionen vertraut sind, glauben, der Aufsichtsrat wünsche einen zugkräftigeren Führungsstil in der Privatkundensparte.

Offiziell würdigte Wynaendts die Verdienste von Rohrs: Er habe „in den mehr als 25 Jahren seiner Tätigkeit entscheidend zur Weiterentwicklung der Bank beigetragen. Als Mitglied des Vorstands hat er eine wesentliche Rolle dabei gespielt, die Deutsche Bank wieder als vertrauenswürdige und profitable Institution zu etablieren“. Vorstandschef Sewing dankte dem scheidenden Top-Manager „für seine großartigen Leistungen und seinen unermüdlichen Willen, die Deutsche Bank nach vorne zu bringen“.

Von Rohr soll Aufsichtsrat der DWS bleiben

Von Rohr arbeitet seit 1997 für die Deutsche Bank. 2015 wurde er Mitglied des Vorstands, zunächst mit der Verantwortung für Personal und Recht. Im April 2018 wurde er Stellvertretender Vorstandsvorsitzender und übernahm im Juli 2019 die Führung der Privatkundenbank sowie die Vorstandsverantwortung für die Vermögensverwaltung der Deutschen Bank, die im Wesentlichen aus der Mehrheitsbeteiligung an der Fondsgesellschaft DWS besteht. Deren Aufsichtsrat leitet von Rohr seit 2018.

Über die Nachfolge im Vorstand will die Deutsche Bank in Kürze informieren. Das legt nahe, dass das Institut die Nachfolge intern regeln will. Mit dem Finanzchef James von Moltke hat Sewing noch einen zweiten Stellevertreter.

Dem Aufsichtsrat der Fondstochter DWS wird von Rohr aber erhalten bleiben: Sein Mandat läuft zwar im Mai 2023 aus, doch er soll auf Wunsch erneut für eine volle Amtszeit kandidieren. Den Vorsitz des Kontrollgremiums wird er im Oktober aber mit dem Ende seines Vorstandsvertrags niederlegen. Danach bleibt er einfaches Mitglied des Gremiums.

