Vermögensverwaltung Britischer Hedgefonds Odey setzt seinen Firmengründer vor die Tür

Crispin Odey soll 13 Frauen über Jahrzehnte sexuell belästigt haben. Das Management versucht, die Flucht von Kunden und Investoren zu stoppen.

Der Gründer des Hedgefonds Odey Asset Management soll in den vergangenen Jahrzehnten insgesamt 13 Frauen sexuell belästig haben. (Foto: Reuters) Finanzmanager Crispin Odey

London Der britische Hedgefonds Odey Asset Management (OAM) will sich von seinem umstrittenen Firmengründer Crispin Odey trennen, um eine Flucht von Kunden und Investoren zu stoppen. „Ab heute wird er (Crispin Odey) weder wirtschaftlich noch persönlich an der Partnerschaft beteiligt sein“, schrieben die beiden OAM-Manager Michael Ede und Peter Martin in einer Erklärung am Samstag.

Die im Mehrheitsbesitz des Firmengründers befindliche Dachgesellschaft des Hedgefonds werde aus der Partnerschaft ausgeschlossen und diese werde nun im Besitz und unter der Kontrolle der verbleibenden Partner und als unabhängige juristische Person weitergeführt. Odey selbst deutete an, dass er sich gegen den Rauswurf wehren wolle.

Zuvor hatten sich mehrere Kunden und Banken von dem Hedgefonds abgewandt, nachdem die Wirtschaftszeitung „Financial Times“ berichtet hatte, Odey habe in den vergangenen Jahrzehnten 13 Frauen sexuell belästigt. Odey bestreitet die Vorwürfe und spricht von „einvernehmlichen“ Beziehungen.